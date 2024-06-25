Витсель и еще один игрок Бельгии в матче с Украиной не сыграет

35-летний ветеран сборной Бельгии Аксель Витсель пропустит матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Украины .

Хавбек "Атлетико" продолжает восстанавливается после травмы, которую получил по ходу турнира.

Из-за повреждения футболист уже пропустил матч второго тура против Румынии (победа 2:0). В матче первого тура против Словакии (поражение 0:1) он был здоров, но остался на скамейке запасных.

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Также сборная Бельгии в матче против Украины не сможет рассчитывать на форварда Доди Лукебакио, который пропустит матч из-за дисквалификации.

Напомним, что матч Украина - Бельгия состоится в среду, 27 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.