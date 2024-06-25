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Доннарумма установил вратарский рекорд на чемпионате Европы
Джанлуиджи - самый молодой вратарь
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер сборной Италии и "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма установил вратарский рекорд на Евро.
Футболист стал самым молодым голкипером, который достиг рубежа в 10 матчей на чемпионатах Европы.
На момент матча против Хорватии (1:1) игроку было 25 лет и 120 дней.
25-year old Gianluigi Donnarumma is now the youngest goalkeeper in history to reach 10 appearances at the EUROs ???????? pic.twitter.com/kWowAWsMro— OneFootball (@OneFootball) June 24, 2024
Кроме того, Доннарумма вышел на второе место в истории сборной Италии по количеству отраженных пенальти. Он парировал 5 из 15 11-метровых в свои ворота (без учета серии пенальти). Больше только у Буффона (11 из 49).
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