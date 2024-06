Доннарумма установил вратарский рекорд на чемпионате Европы

Голкипер сборной Италии и "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма установил вратарский рекорд на Евро.

Футболист стал самым молодым голкипером, который достиг рубежа в 10 матчей на чемпионатах Европы.

На момент матча против Хорватии (1:1) игроку было 25 лет и 120 дней.

25-year old Gianluigi Donnarumma is now the youngest goalkeeper in history to reach 10 appearances at the EUROs ???????? pic.twitter.com/kWowAWsMro