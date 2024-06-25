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Снова автогол. Австрия забила быстрый гол голландцам и вышла не первое место в группе. ВИДЕО
Интрига в группе закручивается
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 25 июня в группе D Евро-2024 параллельно проходят два матча 3-го тура группового этапа.
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В одном из этих поединков Австрия играет с Нидерландами, и именно австрияки открыли счет, забив быстрый гол уже на 6-й минуте.
Вернее, случился очередной автогол от Малена, который красиво срезал мяч в свои ворота – 1:0.
Промежуточная ситуация в группе такая:
Австрия - 6
Франция - 5
Нидерланды - 4
Польша – 1
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