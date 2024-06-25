Снова автогол. Австрия забила быстрый гол голландцам и вышла не первое место в группе. ВИДЕО

Во вторник, 25 июня в группе D Евро-2024 параллельно проходят два матча 3-го тура группового этапа.

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В одном из этих поединков Австрия играет с Нидерландами, и именно австрияки открыли счет, забив быстрый гол уже на 6-й минуте.

Вернее, случился очередной автогол от Малена, который красиво срезал мяч в свои ворота – 1:0.

Промежуточная ситуация в группе такая:

Австрия - 6 Франция - 5 Нидерланды - 4 Польша – 1