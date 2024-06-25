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Сборная Нидерландов сравняла счет в матче против Австрии
Пока ничья
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборной Нидерландов на 47-й минуте удалось реализовать свой долгожданный момент.
Хави Симонс нашел в штрафной площади партнера по команде, которым оказался Коди Гакпо. Вингер закрутил мяч в правый угол ворот.
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Текущий счет 1:1.
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