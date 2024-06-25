Перестрелка продолжается. Австрия снова вышла вперед в матче с Нидерландами - 3:2. ВИДЕО

Во вторник, 25 июня в группе D Евро-2024 параллельно проходят два матча 3-го тура группового этапа.

В одном из этих поединков Австрия играет с Нидерландами. Австрийцы открыли счет уже на 6-й минуте матча, однако голландцы после перерыва отыгрались.

Впрочем, австрийцы, видимо, очень не хотят выходить с третьего места и поэтому после переріва нас ждала настоящая перестрелка. Австрийцы вышли вперед на 59-й минуте забил Шмид - 2:1, однако голандцы довольно быстро сравняли - Депай на 75-й минуте избежал офсайда и забил - счет в матче 2:2.

Впрочем, Австряи снова быстро вышла вперед. Забитцер на 83-й снова вывел свою команду вперед - 3:2.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Австрия – Нидерланды.

Промежуточная ситуация в группе такая: