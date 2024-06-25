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Перестрелка продолжается. Австрия снова вышла вперед в матче с Нидерландами - 3:2. ВИДЕО
Австрийцы не хотят выходить с третьего место
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 25 июня в группе D Евро-2024 параллельно проходят два матча 3-го тура группового этапа.
В одном из этих поединков Австрия играет с Нидерландами. Австрийцы открыли счет уже на 6-й минуте матча, однако голландцы после перерыва отыгрались.
Впрочем, австрийцы, видимо, очень не хотят выходить с третьего места и поэтому после переріва нас ждала настоящая перестрелка. Австрийцы вышли вперед на 59-й минуте забил Шмид - 2:1, однако голандцы довольно быстро сравняли - Депай на 75-й минуте избежал офсайда и забил - счет в матче 2:2.
Впрочем, Австряи снова быстро вышла вперед. Забитцер на 83-й снова вывел свою команду вперед - 3:2.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Австрия – Нидерланды.
Промежуточная ситуация в группе такая:
Австрия - 6
Франция – 5
Нидерланды - 4
Польша – 0
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