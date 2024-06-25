Одноклубник Миколенко Онана - о матче против Украины: Я желаю ему удачи, потому что она ему пригодится

Одноклубник Виталия Миколенко и игрок сборной Бельгии Амаду Онана высказался о предстоящем матче Евро-2024 против Украины.

"Мне это очень понравится. Я желаю Виталию удачи, потому что она ему понадобится (смеется). И если она ему понадобится, я поставлю его на....

Но Украина уже доказала, что является хорошей командой. Также, например, Мудрик и Довбик - хорошие игроки, которым мы не должны давать свободу.

Будем ли мы где-то жалеть Украину, страну, которая воюет? Несмотря на то, что это ужасная вещь - особенно для украинского народа, которому я хочу выразить свои соболезнования - и то, что я осуждаю, во время матча мы не будем об этом думать".