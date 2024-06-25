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Мбаппе забил свой первый гол на Евро-2024, реализовав пенальти
Мбаппе завил пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции на после перерыва на 56-й минуте открывает счет в матче против сборной Польши в рамках Евро-2024.
Поляк Якуб Кивер выполнил неудачный подкат. Рефери дает свисток, фиксируя нарушение правил. Судья назначает одиннадцатиметровый удар в пользу команды Франции.
Килиан Мбаппе реализовал пенальти и приносит команде долгожданный гол (1:0).
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