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Евро-2024. Нидерланды – Австрия 2:3. Банда Рагника финиширует первой
Феноменальная развязка в группе D
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2024. Группа D, 3-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Нидерланды – Австрия 2:3
Голы: Гакпо 47, Депай 75 – Мален 6 (аг), Шмид 59, Забитцер 81
Нидерланды: Вербрюгген – Гертрюйда, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 65) – Схаутен, Верман (Симонс, 35) – Мален (Вегорст, 72), Рейндерс (Вейналдум, 65), Гакпо – Депай
Австрия: Пентц – Пош, Линхарт (Баумгартнер, 62), Вебер, Прасс – Зайвальд, Гриллич (Кверфельд, 64) – Шмид, Забитцер, Виммер (Лаймер, 63) – Арнаутович (Грегорич, 78)
Предупреждения: Пош 32, Виммер 33, Кверфельд 90+4
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