Евро-2024. Франция — Польша 1:1. Суперзвезды обменялись голами с пенальти

Франция создала уйму моментов возле ворот немотивированной Польши, но победить не победила. Такой вот парадокс.

Причем эта игра не была равной, абсолютно. С игры у "Кадры" вспоминается только попытка Левандовского головой, которую заблокировал Салиба. Больше ничего.

"Ле Бле", в свою очередь, начали матч пешком, но ближе к перерыву игру зажег левый фланг, где Тео, Барколя и Мбаппе очень хорошо финтили и искали пасами друг друга. Не хватило только реализации, и Скорупский отразил сразу четыре (!) выхода на ворота — от Дембеле, Тео и дважды от Мбаппе.

Выдающаяся игра голкипера вкупе со слабыми ударами Килиана держала Польшу в игре и на старте второй половины.

13 - Kylian Mbappé equals Just Fontaine (13) for the most goals scored with France in major tournaments (World Cup + EURO) and is now second only to Michel Platini (14). Captain. #FRAPOL pic.twitter.com/ZATn7iqMtL