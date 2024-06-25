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Евро-2024. Франция — Польша 1:1. Суперзвезды обменялись голами с пенальти
Французы упустили победу, но вышли из группы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevin C. Cox
Франция создала уйму моментов возле ворот немотивированной Польши, но победить не победила. Такой вот парадокс.
Причем эта игра не была равной, абсолютно. С игры у "Кадры" вспоминается только попытка Левандовского головой, которую заблокировал Салиба. Больше ничего.
"Ле Бле", в свою очередь, начали матч пешком, но ближе к перерыву игру зажег левый фланг, где Тео, Барколя и Мбаппе очень хорошо финтили и искали пасами друг друга. Не хватило только реализации, и Скорупский отразил сразу четыре (!) выхода на ворота — от Дембеле, Тео и дважды от Мбаппе.
Выдающаяся игра голкипера вкупе со слабыми ударами Килиана держала Польшу в игре и на старте второй половины.
13 - Kylian Mbappé equals Just Fontaine (13) for the most goals scored with France in major tournaments (World Cup + EURO) and is now second only to Michel Platini (14). Captain. #FRAPOL pic.twitter.com/ZATn7iqMtL— OptaJean (@OptaJean) June 25, 2024
Лишь с пенальти, который привез Кивьер на Дембеле, удалось забить французам — и Мбаппе, радуясь, даже снял защитную маску.
И что было потом? Замены, и после них Франция резко снизила темп снова до пешего. То ли установка такая, то бегать не могут, то ли не хотят — поди знай.
В любом случае, Польша, которая до этого почти не атаковала, в будничной ситуации заработала пенальти, и Левандовский со второго раза принес своим ничью.
Хотелось бы сказать., что "Кадра" хлопнула дверью, но увиденное не напоминало ничего подобного. Скорее уж, Польшу вытащил ее вратарь — ну, и многослойная защита тоже сыграла свою роль.
ROBERT LEWANDOWSKI RETAKES HIS PEN AND PUTS IT AWAY THE SECOND TIME!!!— ESPN FC (@ESPNFC) June 25, 2024
Mike Maignan was off his line on the first attempt. pic.twitter.com/zvIpWEJInu
Тем временем Франция продолжает свой путь на Евро, но радости на лицах Дешама и компании нет. Мало того, что игра нестабильна, так еще и прицел сбит, и место в группе второе - то есть, уже первый соперник, вероятно, будет топом. И как играть плей-офф?
3-й тур Евро-2024. Дортмунд. “Вестфаленштадион”
Франция — Польша — 1:1
Голы: Мбаппе, 56 (с пенальти) — Левандовский, 79 (с пенальти)
Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Канте (Камавинга, 61), Чуамени (Фофана, 81), Рабьо (Гризманн, 61) — Дембеле (Коло Муани, 86), Мбаппе, Барколя (Жиру, 61)
Польша: Скорупский — Франковский, Беднарек, Давидович, Кивьер, Залевский (Свидерский, 68) — Шиманьский (Скураш, 68), Модер, Зелинский — Урбанский, Левандовский
Предупреждения: Рабьо, 43 — Залевский, 24, Давидович, 89, Свидерский, 90+2
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