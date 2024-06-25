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Сборной Польши удалось сравнять счет в матче против Франции
Но не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevin C. Cox
На 79-й минуте сборная Польши сравнивает счет в матче Евро-2024 против Франции.
Сначала Роберт Левандовский не смог реализовать пенальти, но судья заметил нарушение правил и полякам придется бить одиннадцатиметровый еще раз.
Левандовский блестяще исполнил пенальти, Майк Меньян, голкипер сборной Франции, не имел ни одного шанса справиться с этим ударом.
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Текущий счет 1:1.
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