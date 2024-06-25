Сборной Польши удалось сравнять счет в матче против Франции

На 79-й минуте сборная Польши сравнивает счет в матче Евро-2024 против Франции.

Сначала Роберт Левандовский не смог реализовать пенальти, но судья заметил нарушение правил и полякам придется бить одиннадцатиметровый еще раз.

Левандовский блестяще исполнил пенальти, Майк Меньян, голкипер сборной Франции, не имел ни одного шанса справиться с этим ударом.

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Текущий счет 1:1.