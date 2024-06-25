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Забитцер стал лучшим игроком матча Нидерланды - Австрия по версии УЕФА
Футболист сыграл 90 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 25 июня, сборная Нидерландов сыграла свой третий матч группового этапа чемпионата Европы против Австрии (2:3).
Лучшим игроком матча стал Марсель Забитцер.
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Футболист сыграл 90 минут, за которые забил 1 гол. Марсель также выполнил 25 из 35 точных передач (71%), выиграл одно воздушное единоборство и имел успех в одном удачном обведении.
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