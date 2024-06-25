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Англия - Словения: Команды объявили стартовый состав на матч Евро
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 25 июня, состоится третий матч группового этапа между сборными Англии и Словении.
Команды за час до старта поединка объявили стартовый состав
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Трипьер, Райс, Беллингем, Фоден, Галахер, Сака, Кейн.
Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.
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