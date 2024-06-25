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Дания - Сербия: Стали известны стартовые составы команд на матч Евро
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
25 июня сборные Дании и Сербии сыграют между собой в рамках группового этапа Евро-2024.
Команды уже объявили стартовые составы:
Дания: Шмейхель, Й. Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хейбьерг, Меле, Эриксен, Хойлунд, Винн
Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Живкович, Гудель, Илич, Мияйлович, Лукич, Самарджич, Митрович
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