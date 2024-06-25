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Австрийцы выходят в плей-офф. Нидерланды - Австрия 2:3. Обзор матча и видео голов
Команда Рангника выходит в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Австрия победила сборную Нидерландов в рамках матча группового этапа Евро-2024 и вышла в 1/8 финала турнира с первого места, имея 6 очков. А подопечные Рональда Кумана занимают третью позицию с четырьмя баллами.
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Евро-2024, группа D, третий тур
Нидерланды - Австрия 2:3
Голы: Гакпо (47'), Депай (75') - Мален (6' ГВВ), Шмид (59'), Забитцер (80')
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