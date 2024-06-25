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Австрия выходит в плей-офф с первого места, Франция – со второго. Итоговая таблица группы D
Неожиданный результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Австрия выиграла группу D и вышла в плей-офф с первого места, имея 6 очков.
В 1/8 финала из этого квартета также попали французы и нидерландцы.
Поляки завершили для себя выступления на ЕВРО с 1 зачетным пунктом.
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