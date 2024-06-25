Евро-2024. Англия – Словения 0:0. Туманный Альбион спит, а Саутгейт в плей-офф с первого места

Саутгейт уже откровенно устал от упреков со стороны прессы после первых двух матчей своей команды на этом Евро. Критика, конечно, справедливая, но после того, как он заявил о том, что этой команде не хватает Калвина Филлипса, даже самые спокойные болельщики не смогли себя сдержать.

Все требовали изменений и наставник англичан эти изменения дал. Ну как изменения. Скорее, одно изменение. Речь о выходе Конора Галлахера в стартовом составе вместо Трента Александер-Арнолда. Все, это были все изменения. Матяж Кек обошелся без сюрпризов и выпустил на поле своих сильнейших футболистов в надежде обыграть соперника на контратаках.

Какие же изменения в игре сборной трех львов мы увидели после первых двух не очень удачных матчей? Атаки через фланги, через центр, скорости, наращивание темпа, возможно играть через забегание в полуфланги? Нет, Саутгейт подумал и решил, что его фактически всё устраивает. Никаких активных наступлений в начале матча или ставки на быстрый гол, никаких активных забеганий. Просто перекат круглого по полю с попытками вырулить на индивидуальном мастерстве. Иногда такое может сработать, но не сегодня.

Словения провела неплохой первый тайм и показала, что они могут не только отбиваться у своих ворот, но и организовывать неплохие атаки, особенно когда впереди присутствует такой интересный и разносторонний нападающий как Беньямин Шешко. Но до откровенной остроты так и не дошло, как и у команды Саутгейта, никакой опасности. Скучный первый тайм перетек во второй, где вместо Галлахера наконец появился Кобби Мейну. Откровенно говоря, выход молодого полузащитника мю немного оживил центр поля, но кардинальных изменений не принес.

Поэтому во втором тайме продолжились попытки сборной трех львов как-то забрать этот матч за счет индивидуального мастерства, однако от этих атак словенцам отбиваться было достаточно просто. А тем временем еще проходил параллельный матч между Данией и Сербией и потенциальный гол датчан опускал сборную Англии на второе место. Поэтому забивать все же было нужно, если у этой команды, которая считалась одним из главных фаворитов турнира, были амбиции на первое место в группе.

Прекрасно вышел на замену Коул Палмер, его активные действия впереди: проходы, передачи, открывания и постоянная острота в любых действиях бросились в глаза. Он показал Саутгейту, что тот зря не доверял Коулу. Вот только голов это все равно не принесло. Трем львам оставалось надеяться, что в параллельном матче Дания не забьет. На это же надеялись и словенцы, ведь ничья в параллельном матче сохраняла их на втором месте. По крайней мере так казалось, но позже появилась информация о том, что один из членов тренерского штаба сборной получил желтую карточку в матче против Дании и это сыграло ключевую роль, из-за чего в итоге именно Дания оказалась на второй строчке. По другой версии, все решалось не желтыми карточками, а просто рейтингом команд от УЕФА, ведь обе команды имели полностью одинаковые все показатели. Трудно разобраться, почему в итоге произошло так, поэтому примем как факт.

В итоге все так и произошло: Дания не забила, что означало, что Англия несмотря на ужасную игру выходит с первого места, а словенцы не удержали второе место и из-за большего количества желтых (или просто через рейтинг) отлетели на третье место. Изменится ли Англия во время матчей плей-офф? Вряд ли. Но менять что-то нужно.

Евро-2024. Группа С. 3-й тур

Стадион: "Рейн Энерги Штадион" (Кельн)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Англия — Словения 0:0

Голы: нет.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер (Александер-Арнолд, 84) — Галлахер (Мейну, 46), Райс — Сака (Палмер, 71), Беллингем, Фоден (Гордон, 89) — Кейн

Словения: Облак — Корничник, Дркушич, Бийол, Янжа (Балковец, 90+1) — Стоянович, Гнезда Черен, Элсник, Млакар (Горенц Станкович, 86) — Шпорар (Целар, 86), Шешко (Иличич, 75)

Предупреждения: Триппьер (17), Гейи (68), Фоден (77) — Янжа (22), Бийол (72)