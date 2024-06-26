Чистая игра. Расположение сборных в таблице определил рейтинг желтых карточек. Итоги в группе С

25 июня между собой играли сборные Англия - Словения (0:0) и Дания - Сербия (0:0) в рамках третьего тура группы С чемпионата Европы.

По результатам этих матчей в плей-офф с первого места выходит Англия, имея 5 очков.

Сборные Словении и Дании набрали одинаковое количество баллов - 3. Датчане опередили словенцев в борьбе за вторую позицию по желтым карточкам.

Словения опережает Венгрию и Хорватию в рейтинге третьих мест и обеспечивает место в 1/8 финала. Хорватия официально вылетает.

А вот на четвертом месте оказалась Сербия. Команда набрала всего два очка.