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Чистая игра. Расположение сборных в таблице определил рейтинг желтых карточек. Итоги в группе С
Англия безоговорочно лидирует
Getty Images / Global Images Ukraine
25 июня между собой играли сборные Англия - Словения (0:0) и Дания - Сербия (0:0) в рамках третьего тура группы С чемпионата Европы.
По результатам этих матчей в плей-офф с первого места выходит Англия, имея 5 очков.
Сборные Словении и Дании набрали одинаковое количество баллов - 3. Датчане опередили словенцев в борьбе за вторую позицию по желтым карточкам.
Словения опережает Венгрию и Хорватию в рейтинге третьих мест и обеспечивает место в 1/8 финала. Хорватия официально вылетает.
А вот на четвертом месте оказалась Сербия. Команда набрала всего два очка.
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