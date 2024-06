Евро. Дания - Сербия 0:0. Дружба с россиянами фарт не приносит - сербы едут домой

Чемпионат Европы 2024. 3-й тур. Группа С

25.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)

Дания - Сербия 0:0

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Дания: Шмайхель, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Ба (Кристиансен 77), Юльманн (Делейни 77), Гейбьерг, Мегле, Эриксен (Поульсен 88), Гейлунн (Дольберг 59), Винд (Сков Ольсен 46)

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияйлович (Младенович 73), Илич (Влахович 67), Гудель (Йович 46), Живкович, Самарджич (Тадич 46), Лукич (Милинкович-Савич 87), Митрович

Предупреждения: Винд 28, Юльманн 30 - Миленкович 4, Митрович 83

В прошлом чемпионате Европы Дания дошла до полуфинала. Великолепный результат, который хочется повторять снова и снова. Но получится ли это сделать в этом году? Состав позволяет, а счета матчей в групповом этапе от датчан уже немножко уверенность тормозят.

В решающем 3-м туре команда Юльманна сошлась с Сербией, которая идет последней. Но ситуация в группе такова, что в случае победы даже балканцы могли пройти дальше. То есть сами понимаете, для каждой сборной эта игра была мини-финалом.

Сербы старались забить быстрый гол. Ведь знали, что большую часть времени им придется защищаться. Активность на первых минутах не привела даже к удару. Попытка - не пытка. Далее они перешли в низкий блок, отбиваясь от атак соперника.

Дания много владела мячом, время от времени нанося удары по воротам. На 16-й минуте классно подключился к атаке Ба. Он замыкал головой подачу на дальнюю штангу. Полностью избавиться от опеки защитника не получилось - из-за этого хорошего и точного удара не случилось.

Еще воротам Райковича угрожали Эриксен и Гейлунн. Голкипер Сербии выполнял свою работу безупречно. Его партнеры на выстрелы по воротам соперника не сподобились - потому в центре внимания был именно он.

