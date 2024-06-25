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Евро. Дания - Сербия 0:0. Дружба с россиянами фарт не приносит - сербы едут домой
Скандинавы выходят в плей-офф
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Европы 2024. 3-й тур. Группа С
25.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Дания - Сербия 0:0
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Дания: Шмайхель, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Ба (Кристиансен 77), Юльманн (Делейни 77), Гейбьерг, Мегле, Эриксен (Поульсен 88), Гейлунн (Дольберг 59), Винд (Сков Ольсен 46)
Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияйлович (Младенович 73), Илич (Влахович 67), Гудель (Йович 46), Живкович, Самарджич (Тадич 46), Лукич (Милинкович-Савич 87), Митрович
Предупреждения: Винд 28, Юльманн 30 - Миленкович 4, Митрович 83
It ends 0-0 in Munich.#EURO2024 | #DENSRB pic.twitter.com/xaWfN7woh1— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024
В прошлом чемпионате Европы Дания дошла до полуфинала. Великолепный результат, который хочется повторять снова и снова. Но получится ли это сделать в этом году? Состав позволяет, а счета матчей в групповом этапе от датчан уже немножко уверенность тормозят.
В решающем 3-м туре команда Юльманна сошлась с Сербией, которая идет последней. Но ситуация в группе такова, что в случае победы даже балканцы могли пройти дальше. То есть сами понимаете, для каждой сборной эта игра была мини-финалом.
Сербы старались забить быстрый гол. Ведь знали, что большую часть времени им придется защищаться. Активность на первых минутах не привела даже к удару. Попытка - не пытка. Далее они перешли в низкий блок, отбиваясь от атак соперника.
Дания много владела мячом, время от времени нанося удары по воротам. На 16-й минуте классно подключился к атаке Ба. Он замыкал головой подачу на дальнюю штангу. Полностью избавиться от опеки защитника не получилось - из-за этого хорошего и точного удара не случилось.
Еще воротам Райковича угрожали Эриксен и Гейлунн. Голкипер Сербии выполнял свою работу безупречно. Его партнеры на выстрелы по воротам соперника не сподобились - потому в центре внимания был именно он.
Novak Djokovic is cheering on Serbia in Munich ????????#EURO2024 | #DENSRB pic.twitter.com/ck2sUrqp6t— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024
Во втором тайме стало еще скучнее. Количество моментов свелось к минимуму. Полностью равная игра. Стойкович решил что надо рисковать, ведь ничья Сербии не подходила. Поэтому после перерыва на поле вышли нападающие Йович и Тадич. В дополнение к Митровичу, который уже играл. Опережая события, отметим, что позже появится и Влахович.
Игра проходила в центре поля. Много борьбы, фолов и всего что можно видеть при 0:0 в таком матче. Команды ничего путного у ворот голкиперов не создали. Конечно, можно вспомнить гол Сербии из офсайда. Но Дания в первом тайме тоже отмечалась - в том эпизоде было нарушение правил.
Куча атакующих игроков пользы Сербии не принесли. Как в этом поединке, так и во всем Евро. Во втором тайме они, возможно, были немного ближе к голу, однако существенного ничего создать не сумели. Друзья россиян покидают турнир. Именно они забирают последнюю строчку группы С.
Дания же выходит в плей-офф со второго места. Интересно, что команда набрала одинаковое количество очков со Словенией (3), а также имела с ней одинаковые показатели, которые должны были бы определить кто займет высшее место. В этой ситуации впервые в истории Евро расположение сборных в таблице определил рейтинг квалификации к этому турниру (9-е место против 15-го). Вот так бывает. Но за словенцев переживать не стоит, они также выходят в плей-офф. Им помог рейтинг третьих мест.
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