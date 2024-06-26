Третья ничья скандинавов и выход в плей-офф. Дания – Сербия 0:0. Обзор матча

В заключительном туре квартета С "11 друзей Ольсена" разошлись миром с "белыми орлами". Подопечные Юльманна нанесли 10 ударов, но в 50% эпизодов мяч пролетел мимо ворот.

Балканский коллектив только один раз попал в створ. Ни одна сторона не имела территориального преимущества (владение 50-50%). Команда Стойковича играла очень осторожно и нарушала правила лишь в пяти случаях.

"Красно-белые" со второго места выходят в ⅛ финала. Потомки Югославии покидают соревнования.

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Смотрите обзор матча 3-го тура группового раунда. Квартет С. Дания – Сербия

Мюнхен. Альянц Арена