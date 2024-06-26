Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир

Кевин приезжает в Дронген ровно в 11:00, как договаривались.

Детский турнир, названный в его честь, вот-вот начнется, и 360 волонтеров проводят лотерею для болельщиков — те, кто вынут билет без номера, получат автограф со звездой.

Количество селфи и ударов по воротам в компании малышни тоже оговорены заранее.

"Два года назад правил не было, и появилось много недовольных тем, что сын не уделил им внимания. Они говорили, что он высокомерный, но ему тоже надо отдыхать", - говорит его мама Анна.

На Kevin De Bruyne Cup она тоже волонтер - пожалуй, самый важный.

Также на турнире, который в разные годы открыл Джамала Мусиялу, Пау Кубарси и Жереми Доку, полно скаутов. В этом году кроме местных "Гента", "Андерлехта", "Брюгге" и "Генка" сюда приехали "Барса", оба Манчестера, "Челси", даже "Палмейрас".

"Это одно из двух лучших состязаний категории U-15 в Европе", - говорит скаут каталонцев.

Когда "Дронген" впервые предложил своему самому одаренному воспитаннику провести совместный турнир, тот выбрал U-15, поскольку считает этот возраст важнейшим — он предшествует переходу к играм со взрослыми.

Также Кевин настоял, чтобы все вырученные деньги клуб тратил только на академию, и получает отчеты за каждую копейку.

Конечно, он сложный человек. Но сейчас, когда он также признанный гений, это перестало быть проблемой.

***

У де Брюйне жена-модель, трое детей, поместье в Англии.

Ни один из сыновей даже не смотрит футбол; зато у старшего хорошо получается играть на пианино.

Мишель де Брюйне тоже не знает, что такого особенного ее муж исполняет на поле:

"Я в этом не разбираюсь, но говорят, что он видит игру на ход вперед. Это же правда?"

Болельщики смеются, Кевин тоже.

Видение футбола и прямолинейность — две его определяющие черты. Уже в 8 лет он сказал отцу, что уходит из "Дронгена" в больший "Гент", потому что там лучше тренируют.

???????? Throwback to when a young Kevin De Bruyne said this... ????



"My favorite team is Liverpool and my favourite player is Micheal Owen" pic.twitter.com/uJhLfJc73D — LFC Rewind (@LFCRewind) June 14, 2024

11-летним де Брюйне получил нагоняй за то, что набивал мяч, пока остальные мальчишки расчищали поле от снега. Оскорбленный Кевин схватился за штангу и угрожал там ночевать — пришлось тренеру Франку де Лейну ехать на базу и успокаивать юного бунтаря.

Когда тот же де Лейн во время матчей делал замечания де Брюйне, что он слишком часто попадает в офсайд, то слышал:

"Это не я плохо открываюсь, это они медленно думают".

В конце концов они рассорились окончательно, когда тренер заявил отцу уже 14-летнего де Брюйне, что его следует перевоспитать. Кевин в ответ выпалил, что клуб потерял лучшего футболиста мира, забрал документы и уехал в Генк — это примерно 160 км.

Его мать когда это услышала, то даже заболела — пришлось врачей вызывать. Зато в автобусе в новый город де Брюйне познакомился с еще одной будущей звездой Дрисом Мертенсом.

"Я вижу тот автобус, будто сейчас. Это неправда, что Кевин был импульсивным. Он просто думает быстрее большинства людей".

В последнем легко убедиться при просмотре матчей "Ман Сити", но и хорошие отметки в школе несмотря на футбольные тренировки, и два тренерских диплома до 30 лет подсказывают, что голова у Кевина действительно работает.

Единственное, что "лучшим в мире" он не стал — дальше 3-го места в гонке за Золотой мяч не добирался. Но это такое.

"Неважно, признали ли другие тебя лучшим. Главное — хотеть быть лучшим и делать все для этого".

***

Пресса подловила де Брюйне на его турнире, когда он расписывался на футболках "Гента".

Да, он давно простил "Индейцев", между ними все хорошо.

Также у него нет претензий к "Челси", где не заиграл молодым — говорит, сам виноват.

Но есть и те, кого Кевин простить не смог — это семья, где он жил в течение года, пока тренировался в "Генке". Нормальная практика в Бельгии — самых талантливых детей не отправляют в общежития, которые здесь считаются плохим местом, а отдают в семьи, которые получают за это деньги.

Уже после первого сезона де Брюйне в академии "Генка" его "семья" от него отказалась - мол, необщительный и неприятный.

Он узнал об этом от родителей уже когда приехал домой. А еще о том, что другую "семью" клуб ему оплачивать отказался.

Тогда же "Генк" посадил его в запас — идеальный момент, чтобы сдаться. Но что Кевин? Он тренировался дома все лето, а в первом же туре нового сезона забил пять голов за тайм, выйдя на замену.

Это был 2007 год, он вот-вот должен был дебютировать среди взрослых, когда приемная семья де Брюйне забрела на тренировку, чтобы пригласить его к себе.

"То есть, ты выбросил меня на свалку, а когда я стал известным, то решил все переиграть?"

С де Брюйне бывает сложно из-за этой прямоты. Когда его попросили оценить шанcы Бельгии на ЧМ-2022, он сказал, что их нет:

"Все просто — мы слишком старые. Новое поколение есть, но значительно слабее предыдущего".

Когда у де Брюйне спросили, как ему играется с суперзвездным Эрлингом Холандом, он будто не услышал:

"Так же, как и с любым другим нападающим. Единственное, что он немного быстр для своих габаритов".

Он может кричать на Пепа во время матчей, а может вынести приговор родной сестре — мол, хорошо занималась прыжками на батуте, но профи не стала, потому что не имела моего характера.

¡LO MANDARON A LA BELGA! ????????❌



Thibaut Courtois no irá a la Eurocopa, no hubo reconciliación con la federación



Thibaut se molestó porque nombraron capitán a Kevin De Bruyne y no a él después del retiro de Hazard pic.twitter.com/Ak4IktpeHs — Analistas (@SomosAnalistas_) May 28, 2024

С другой стороны, Кевин честен также и с командой — даже если другой ее лидер Тибо Куртуа переспал с его невестой.

"Тренер Марк Вильмотс тогда спросил меня, хочу ли я, чтобы Тибо исключили из состава. Я чувствовал, что у меня нет права так подставлять всех. Он был лучшим вратарем, и я ответил, что пусть остается".

Девушку, кстати, звали Каролин Лейнен, и в итоге она разбежалась с ними обоими, но жизнь с Кевином до сих пор вспоминает как "невыносимую".

***

Его жене Мишель тоже достается, но она притерлась.

"Хуже всего - это когда Кевин дома смотрит матч "Сити", а у них не идет игра. Я немедленно забираю детей и ухожу из комнаты, ведь он может кричать в телевизор или что-то разбить. Нужно время, чтобы он успокоился".

Еще одна сторона де Брюйне — он всегда стремится к совершенству. Как-то в "Генке" еще сопляком при счете 0:3 он пальнул ветеранам, что ему "стыдно играть вместе с ними".

Гвардиола видит эту страсть и направляет в нужное русло - и так "Сити" выиграл 6 чемпионатов из последних 7.

Де Брюйне за свои трофеи, голы и ассисты получает 385 тысяч фунтов в неделю или 20 млн в год. Скажете, многовато? Но он так не считает.

"50-60 тысяч приходят на каждый матч, миллионы людей смотрят это по телевизору, клуб зарабатывает 500-600 млн в год. Конечно, мы получаем немало, но пока клуб может это платить без ущерба для себя, это не слишком много".

Тем временем его собственный турнир в Дронгене транслируют для местного телевидения, а газоны лучше, чем в Ла Масии.

На финал против "Гента" "Манчестер Сити" выпустил всех лучших - и в итоге "Горожане" получили Кубок из рук своего идола.

В это сложно поверить, но он знал этих детей. Гвардиола иногда отправляет ветеранов проводить тренировки в академии, и де Брюйне относится к тому самым серьёзным образом. Получив класс, он тратит дни, чтобы изучить каждого парня.

"Если честно, и дети, и их родители были в шоке. Он знал абсолютно все", - говорит сотрудник, который это видел.

***

У Кевина уже есть все тренерские лицензии, кроме самой высокой, Pro, и его будущее понятно.

"Даю вам 100%, что Кевин будет тренером. Он слишком любит футбол, чтобы быть вне его. Да и потом, имейте совесть — я еле справилась с ним, пока был ковид. Он бегал вокруг дивана!" - говорит Мишель.

Между тем старший сын Мэйсон, которому уже исполнилось 8, толсто намекает отцу, что, возможно, пора переехать в более теплые края.

Действующий контракт де Брюйне с "Ман Сити" завершается через год, как и у Гвардиолы. Дальше — неизвестность.

Кевин показывает на свои порезанные хирургами ноги и говорит, что не хочет завершить инвалидом, неспособным на пробежку в парке. Все очевиднее, что в Европе он уже ненадолго.

Является ли Бельгия фаворитом Евро-2024? Нет, опять нет — и здесь де Брюйне не прогибается, хотя и понимает, что ожидают услышать фанаты. Какое ему дело? Он сфотографировался с победителями, у него скоро самолет. Обед для волонтеров устроит мать; интервью для газет с детскими историями даст отец. Отчеты по деньгам "Дронген" пришлет ему на электронную почту.

Конечно, он сложный человек. Но сейчас, когда он также признанный гений, это больше не может быть проблемой.