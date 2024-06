Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир

Кевин приезжает в Дронген ровно в 11:00, как договаривались.

Детский турнир, названный в его честь, вот-вот начнется, и 360 волонтеров проводят лотерею для болельщиков — те, кто вынут билет без номера, получат автограф со звездой.

Количество селфи и ударов по воротам в компании малышни тоже оговорены заранее.

На Kevin De Bruyne Cup она тоже волонтер - пожалуй, самый важный.

Также на турнире, который в разные годы открыл Джамала Мусиялу, Пау Кубарси и Жереми Доку, полно скаутов. В этом году кроме местных "Гента", "Андерлехта", "Брюгге" и "Генка" сюда приехали "Барса", оба Манчестера, "Челси", даже "Палмейрас".

Когда "Дронген" впервые предложил своему самому одаренному воспитаннику провести совместный турнир, тот выбрал U-15, поскольку считает этот возраст важнейшим — он предшествует переходу к играм со взрослыми.

Также Кевин настоял, чтобы все вырученные деньги клуб тратил только на академию, и получает отчеты за каждую копейку.

Конечно, он сложный человек. Но сейчас, когда он также признанный гений, это перестало быть проблемой.

***

У де Брюйне жена-модель, трое детей, поместье в Англии.

Ни один из сыновей даже не смотрит футбол; зато у старшего хорошо получается играть на пианино.

Мишель де Брюйне тоже не знает, что такого особенного ее муж исполняет на поле:

Болельщики смеются, Кевин тоже.

Видение футбола и прямолинейность — две его определяющие черты. Уже в 8 лет он сказал отцу, что уходит из "Дронгена" в больший "Гент", потому что там лучше тренируют.

???????? Throwback to when a young Kevin De Bruyne said this... ????



"My favorite team is Liverpool and my favourite player is Micheal Owen" pic.twitter.com/uJhLfJc73D