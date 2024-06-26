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Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир

ЕВРО-2024
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Другая сторона легендарного плеймейкера

Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Scheuber - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Кевин приезжает в Дронген ровно в 11:00, как договаривались.

Детский турнир, названный в его честь, вот-вот начнется, и 360 волонтеров проводят лотерею для болельщиков — те, кто вынут билет без номера, получат автограф со звездой.

Количество селфи и ударов по воротам в компании малышни тоже оговорены заранее.

"Два года назад правил не было, и появилось много недовольных тем, что сын не уделил им внимания. Они говорили, что он высокомерный, но ему тоже надо отдыхать", - говорит его мама Анна.

На Kevin De Bruyne Cup она тоже волонтер - пожалуй, самый важный.

Также на турнире, который в разные годы открыл Джамала Мусиялу, Пау Кубарси и Жереми Доку, полно скаутов. В этом году кроме местных "Гента", "Андерлехта", "Брюгге" и "Генка" сюда приехали "Барса", оба Манчестера, "Челси", даже "Палмейрас".

"Это одно из двух лучших состязаний категории U-15 в Европе", - говорит скаут каталонцев.

Когда "Дронген" впервые предложил своему самому одаренному воспитаннику провести совместный турнир, тот выбрал U-15, поскольку считает этот возраст важнейшим — он предшествует переходу к играм со взрослыми.

Также Кевин настоял, чтобы все вырученные деньги клуб тратил только на академию, и получает отчеты за каждую копейку.

Конечно, он сложный человек. Но сейчас, когда он также признанный гений, это перестало быть проблемой.

***

У де Брюйне жена-модель, трое детей, поместье в Англии.

Ни один из сыновей даже не смотрит футбол; зато у старшего хорошо получается играть на пианино.

Мишель де Брюйне тоже не знает, что такого особенного ее муж исполняет на поле:

"Я в этом не разбираюсь, но говорят, что он видит игру на ход вперед. Это же правда?"

Болельщики смеются, Кевин тоже.

Видение футбола и прямолинейность — две его определяющие черты. Уже в 8 лет он сказал отцу, что уходит из "Дронгена" в больший "Гент", потому что там лучше тренируют.

11-летним де Брюйне получил нагоняй за то, что набивал мяч, пока остальные мальчишки расчищали поле от снега. Оскорбленный Кевин схватился за штангу и угрожал там ночевать — пришлось тренеру Франку де Лейну ехать на базу и успокаивать юного бунтаря.

Когда тот же де Лейн во время матчей делал замечания де Брюйне, что он слишком часто попадает в офсайд, то слышал:

"Это не я плохо открываюсь, это они медленно думают".

В конце концов они рассорились окончательно, когда тренер заявил отцу уже 14-летнего де Брюйне, что его следует перевоспитать. Кевин в ответ выпалил, что клуб потерял лучшего футболиста мира, забрал документы и уехал в Генк — это примерно 160 км.

Его мать когда это услышала, то даже заболела — пришлось врачей вызывать. Зато в автобусе в новый город де Брюйне познакомился с еще одной будущей звездой Дрисом Мертенсом.

"Я вижу тот автобус, будто сейчас. Это неправда, что Кевин был импульсивным. Он просто думает быстрее большинства людей".

В последнем легко убедиться при просмотре матчей "Ман Сити", но и хорошие отметки в школе несмотря на футбольные тренировки, и два тренерских диплома до 30 лет подсказывают, что голова у Кевина действительно работает.

Единственное, что "лучшим в мире" он не стал — дальше 3-го места в гонке за Золотой мяч не добирался. Но это такое.

"Неважно, признали ли другие тебя лучшим. Главное — хотеть быть лучшим и делать все для этого".

***

Пресса подловила де Брюйне на его турнире, когда он расписывался на футболках "Гента".

Да, он давно простил "Индейцев", между ними все хорошо.

Также у него нет претензий к "Челси", где не заиграл молодым — говорит, сам виноват.

Но есть и те, кого Кевин простить не смог — это семья, где он жил в течение года, пока тренировался в "Генке". Нормальная практика в Бельгии — самых талантливых детей не отправляют в общежития, которые здесь считаются плохим местом, а отдают в семьи, которые получают за это деньги.

Уже после первого сезона де Брюйне в академии "Генка" его "семья" от него отказалась - мол, необщительный и неприятный.

Он узнал об этом от родителей уже когда приехал домой. А еще о том, что другую "семью" клуб ему оплачивать отказался.

Тогда же "Генк" посадил его в запас — идеальный момент, чтобы сдаться. Но что Кевин? Он тренировался дома все лето, а в первом же туре нового сезона забил пять голов за тайм, выйдя на замену.

Это был 2007 год, он вот-вот должен был дебютировать среди взрослых, когда приемная семья де Брюйне забрела на тренировку, чтобы пригласить его к себе.

"То есть, ты выбросил меня на свалку, а когда я стал известным, то решил все переиграть?"

С де Брюйне бывает сложно из-за этой прямоты. Когда его попросили оценить шанcы Бельгии на ЧМ-2022, он сказал, что их нет:

"Все просто — мы слишком старые. Новое поколение есть, но значительно слабее предыдущего".

Когда у де Брюйне спросили, как ему играется с суперзвездным Эрлингом Холандом, он будто не услышал:

"Так же, как и с любым другим нападающим. Единственное, что он немного быстр для своих габаритов".

Он может кричать на Пепа во время матчей, а может вынести приговор родной сестре — мол, хорошо занималась прыжками на батуте, но профи не стала, потому что не имела моего характера.

С другой стороны, Кевин честен также и с командой — даже если другой ее лидер Тибо Куртуа переспал с его невестой.

"Тренер Марк Вильмотс тогда спросил меня, хочу ли я, чтобы Тибо исключили из состава. Я чувствовал, что у меня нет права так подставлять всех. Он был лучшим вратарем, и я ответил, что пусть остается".

Девушку, кстати, звали Каролин Лейнен, и в итоге она разбежалась с ними обоими, но жизнь с Кевином до сих пор вспоминает как "невыносимую".

***

Его жене Мишель тоже достается, но она притерлась.

"Хуже всего - это когда Кевин дома смотрит матч "Сити", а у них не идет игра. Я немедленно забираю детей и ухожу из комнаты, ведь он может кричать в телевизор или что-то разбить. Нужно время, чтобы он успокоился".

Еще одна сторона де Брюйне — он всегда стремится к совершенству. Как-то в "Генке" еще сопляком при счете 0:3 он пальнул ветеранам, что ему "стыдно играть вместе с ними".

Гвардиола видит эту страсть и направляет в нужное русло - и так "Сити" выиграл 6 чемпионатов из последних 7.

Де Брюйне за свои трофеи, голы и ассисты получает 385 тысяч фунтов в неделю или 20 млн в год. Скажете, многовато? Но он так не считает.

"50-60 тысяч приходят на каждый матч, миллионы людей смотрят это по телевизору, клуб зарабатывает 500-600 млн в год. Конечно, мы получаем немало, но пока клуб может это платить без ущерба для себя, это не слишком много".

Тем временем его собственный турнир в Дронгене транслируют для местного телевидения, а газоны лучше, чем в Ла Масии.

На финал против "Гента" "Манчестер Сити" выпустил всех лучших - и в итоге "Горожане" получили Кубок из рук своего идола.

В это сложно поверить, но он знал этих детей. Гвардиола иногда отправляет ветеранов проводить тренировки в академии, и де Брюйне относится к тому самым серьёзным образом. Получив класс, он тратит дни, чтобы изучить каждого парня.

"Если честно, и дети, и их родители были в шоке. Он знал абсолютно все", - говорит сотрудник, который это видел.

***

У Кевина уже есть все тренерские лицензии, кроме самой высокой, Pro, и его будущее понятно.

"Даю вам 100%, что Кевин будет тренером. Он слишком любит футбол, чтобы быть вне его. Да и потом, имейте совесть — я еле справилась с ним, пока был ковид. Он бегал вокруг дивана!" - говорит Мишель.

Между тем старший сын Мэйсон, которому уже исполнилось 8, толсто намекает отцу, что, возможно, пора переехать в более теплые края.

Действующий контракт де Брюйне с "Ман Сити" завершается через год, как и у Гвардиолы. Дальше — неизвестность.

Кевин показывает на свои порезанные хирургами ноги и говорит, что не хочет завершить инвалидом, неспособным на пробежку в парке. Все очевиднее, что в Европе он уже ненадолго.

Является ли Бельгия фаворитом Евро-2024? Нет, опять нет — и здесь де Брюйне не прогибается, хотя и понимает, что ожидают услышать фанаты. Какое ему дело? Он сфотографировался с победителями, у него скоро самолет. Обед для волонтеров устроит мать; интервью для газет с детскими историями даст отец. Отчеты по деньгам "Дронген" пришлет ему на электронную почту.

Конечно, он сложный человек. Но сейчас, когда он также признанный гений, это больше не может быть проблемой.

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Бельгия Манчестер Сити Генк Кевин Де Брюйне Гент
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.