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Адам Черин – лучший игрок, а Джуд худший: оценки за матч Англия – Словения
Полузащитника Панатинаикоса выбрали главным футболистом встречи
Фото - УЄФА
Официальный партнер Евро Vivo признал Черина лучшим в поединке. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его действия на 7,0 и 6,7 балла соответственно.
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В коллективе Кека это не самые высокие показатели. Яка Бийол (7,3/7,2), Тими Элсник (7,1/7,0) и Беньямин Шешко (7,2/6,9) выступили лучше по мнению аналитиков.
В составе "трех львов" выделили игроков защиты и Деклана Райса. Любопытно, что в SofaScore считают Джуда Беллингема худшим футболистом матча (6,4), как и словенца Эрика Янжа.
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