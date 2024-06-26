Поменьше пропускать, поменьше карточек. Задания сборной Украины в борьбе за выход с третьего места

Матчи вторника на Чемпионате Европы-2024 несколько прояснили ситуацию в том числе и в борьбе за выход из группы в качестве одного из четырех лучших третьих мест. Проясним ситуацию в том, что касается сборной Украины, в случае, если именно она займет третье место в группе Е.

Прежде всего, на третьем месте подопечные Сергея Реброва окажутся, если проиграют Бельгии, а Румыния победит Словакию. Либо же если сыграют вничью с Бельгией, а в матче Румыния - Словакия победит одна из команд, не важно, какая . При втором из вариантов украинцы с четырьмя очками точно выйдут в 1/8 финала. А вот при первом нужно будет считать дополнительные показатели. Так что мы здесь и ниже говорим только о первом варианте.

Прежде всего, нулевые ничьи в матчах Дания - Сербия и Англия - Словения решили судьбу сборной Хорватии. Она вылетает из турнира, поскольку набрала лишь два очка с разницей мячей "минус три". В том числе ясно, что она уступила третьему месту в группе Е, кто бы на нем ни оказался. С другой стороны, Нидерланды, набравшие четыре очка, и Словения, набравшая три с разницей мячей "0", обеспечили себе выход в 1/8 финала с третьих мест в своих группах.

Борьбу за одно из двух оставшихся третьих мест продолжает Венгрия. На ее счету три очка с разницей мячей 2:5. На счету Украины на данный момент - также три с разницей мячей 2:4. Таким образом, для того, чтобы обогнать венгров и выйти в 1/8 финала, украинцам прежде всего нужно проиграть Бельгии с разницей не более одного мяча.

При этом при результатах 1:2, 2:3 и т.д. наша сборная обходит венгров за счет большего числа забитых мячей. А вот при 0:1 вступает в силу следующий критерий - дисциплинарные очки. За желтую карточку команда получает одно, за красную - три. Разумеется, задача здесь - получить как можно меньше таких очков. На данный момент Венгрия получила девять таких, Украина - лишь два.

Если же и по этому критерию наступит равенство, в силу вступит общий рейтинг Квалификации на Евро, определяемый по месту в группе Квалификации и по набранным очкам, не включая набранные очки против шестой команды в группе. В этом рейтинге Венгрия значительно и окончательно опередила Украину - шестое место против 21-го.

Если в итоге Венгрия обойдет Украину по дополнительным показателям и пробьется в 1/8 финала, важными для подопечных Реброва станут результаты группы F. Если Чехия не победит Турцию и Грузия не победит Португалию - Украина точно выйдет в 1/8 финала с третьего места. Если обе победят - Украина вылетит. Если победит Чехия, а Грузия - нет, то на третье место опустится Турция с тремя очками. На данный момент ее разница мячей - 3:4, дисциплинарных очков у нее пять, а по рейтингу Квалификации она опережает Украину. Если же победит Грузия, а Чехия - нет - Украина вылетает.

Следует отметить, что прежде всего выход сборной Украины в 1/8 финала зависит от нее самой. В случае победы над Бельгией как минимум второе место в группе будет обеспечено.