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Саутгейт: Выдающийся второй тайм. Хорошо, что выиграли группу – это даст более легкого соперника
Наставник Англии гордится счетом 0:0 с номером 57 в рейтинге ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На финише групповой стадии "три льва" расписали ничью со словенцами. Гарет Саутгейт удовлетворен результатом и содержанием игры.
"Выдающийся второй тайм. Очень горжусь игроками. Они играли в очень сложной атмосфере. Это похоже на дни, когда я играл за Англию. И они отлично справились с этим. Они контролировали второй тайм, создали пару отличных моментов, которыми мы, к сожалению, не воспользовались.
Мы атаковали волна за волной, но не создали момент, который был нам необходим. Сыграли явно лучше, чем в предыдущем матче. Хорошо, что выиграли группу. Это даст нам более легкого соперника", – отметил тренер.
Англия набрала 5 очков в квартете С с двумя забитыми голами.
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