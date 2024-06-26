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Кек: Никто не ожидал, что выйдем в плей-офф. Пресса хоронила некоторых игроков
Наставник Словении подвел итоги группового раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда разошлась миром с Англией и заняла третье место. Этого получилось достаточно, чтобы впервые в истории пробиться в плей-офф ЧЕ.
"Никто не ожидал, что мы выйдем в плей-офф. Третьими мы стали из-за желтых карточек, но мы показали, что готовы здесь быть. Мы играли против одного из главных фаворитов турнира. Пришлось пострадать. Возможно, нам немного повезло.
Думаю, было важно начать именно так, чтобы показать сопернику, что не дадим им владеть инициативой, как в первых двух матчах. Думаю, мы справились с этим".
"Мы играли против очень сильной сборной. Но также стоит понять: англичане играют каждые 3-4 дня. Наши игроки этого не делают. Я очень горжусь этой командой.
Пресса хоронила некоторых игроков. Выводы относительно них были поспешными. Но в Словении не могут каждые 2-3 года появляться новые игроки", – считает тренер.
Сборная дебютировала на Евро-2000 и набрала 2 балла.
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