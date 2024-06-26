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Рангник: Финишировать первыми в самой сложной группе – это нечто невероятное
Наставник Австрии прокомментировал успешно пройденный групповой этап
Фото: Transfermarkt
Das Team в третьем туре одолели Нидерланды и заняли первое место в квартете D. Ральф Рангник доволен выступлением своих подопечных.
"Думаю, что мы заслужили победу. У нас было больше воли к победе и невероятная отдача на поле и это было заметно на протяжении всего матча. Мы реагировали на пропущенные голы, то, что мы не давали слабину, оставались верны своему стилю игры и постоянно искали свои шансы в атаке.
Финишировать первыми в самой сложной группе, исходя из коэффициентов УЕФА – это нечто невероятное. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились с давлением и обыграли Польшу, а затем финишировали победителями группы", – заявил тренер.
Австрия в двух предыдущих встречах забила 6 голов.
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