Рангник: Финишировать первыми в самой сложной группе – это нечто невероятное

Das Team в третьем туре одолели Нидерланды и заняли первое место в квартете D. Ральф Рангник доволен выступлением своих подопечных.

"Думаю, что мы заслужили победу. У нас было больше воли к победе и невероятная отдача на поле и это было заметно на протяжении всего матча. Мы реагировали на пропущенные голы, то, что мы не давали слабину, оставались верны своему стилю игры и постоянно искали свои шансы в атаке.

Финишировать первыми в самой сложной группе, исходя из коэффициентов УЕФА – это нечто невероятное. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились с давлением и обыграли Польшу, а затем финишировали победителями группы", – заявил тренер.