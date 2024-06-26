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Дешам: Мы были действительно в сложной группе. Целью было занять первое место
Тренер Франции – об итогах группового раунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам рассказал о своих впечатлениях от матча против Польши и первого этапа соревнований.
"Нам нужно играть быстрее, больше играть низом. Мы никогда не выиграем у Польши в воздухе, они сильнее нас. Можно иметь два шанса и забить два гола. Можно иметь семь, как у нас сегодня, и не забить. Конечно, есть куда расти, но я бы больше волновался, если бы моментов не было.
Команда создает моменты. Тот факт, что мы не забиваем, ограничивает нашу эффективность, но, в конечном счете, мы в 1/8 финала. И посмотрите, мы были действительно в сложной группе".
"Я не разочарован. Целью было занять первое место, но нужно побеждать. Нужно ценить то, что мы сделали. Можно было бы лучше реализовывать моменты, хотя вратарь сделал несколько отличных сэйвов", – заявил наставник.
Франция набрала 5 очков и забила 2 мяча – автогол и пенальти.
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