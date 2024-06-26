Дешам: Мы были действительно в сложной группе. Целью было занять первое место

Дидье Дешам рассказал о своих впечатлениях от матча против Польши и первого этапа соревнований.

"Нам нужно играть быстрее, больше играть низом. Мы никогда не выиграем у Польши в воздухе, они сильнее нас. Можно иметь два шанса и забить два гола. Можно иметь семь, как у нас сегодня, и не забить. Конечно, есть куда расти, но я бы больше волновался, если бы моментов не было.

Команда создает моменты. Тот факт, что мы не забиваем, ограничивает нашу эффективность, но, в конечном счете, мы в 1/8 финала. И посмотрите, мы были действительно в сложной группе".