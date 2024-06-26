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Куман: Мы начали очень плохо. Должны брать на себя ответственность
Тренер Нидерландов сказал несколько слов о впечатлениях от Австрии
Getty Images / Global Images Ukraine
Оранжевые не смогли завоевать одно из первых двух мест в квартете. Рональд Куман понимает, что в ⅛ может быть тяжелый оппонент.
"Мы начали очень плохо во многих аспектах, было много открытых зон для соперника. Были недостаточно агрессивными и не оказывали давления.
Мы не контролировали матч в начале, позже стали играть немного лучше и у нас было несколько возможностей, но они нас наказали".
"Мы должны брать на себя ответственность на поле. Знали перед матчем, что если займем третье место, то в следующем раунде нам достанется серьезный соперник. Будем смотреть и ждать, что произойдет", – сообщил специалист.
Нидерланды заработали 4 балла и пока возглавляют рейтинг команд, занявших третье место в группах.
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