Куман: Мы начали очень плохо. Должны брать на себя ответственность

Оранжевые не смогли завоевать одно из первых двух мест в квартете. Рональд Куман понимает, что в ⅛ может быть тяжелый оппонент.

"Мы начали очень плохо во многих аспектах, было много открытых зон для соперника. Были недостаточно агрессивными и не оказывали давления. Мы не контролировали матч в начале, позже стали играть немного лучше и у нас было несколько возможностей, но они нас наказали".

"Мы должны брать на себя ответственность на поле. Знали перед матчем, что если займем третье место, то в следующем раунде нам достанется серьезный соперник. Будем смотреть и ждать, что произойдет", – сообщил специалист.

Нидерланды заработали 4 балла и пока возглавляют рейтинг команд, занявших третье место в группах.