ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристиан Эриксен – лучший игрок: оценки за матч Дания – Сербия
Полузащитника МЮ снова признали футболистом встречи
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный партнер Vivo снова выбрал экс-лидера "Тоттенхэма" лучшим исполнителем поединка. Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили опытному спортсмену 7,2 и 6,5 баллов соответственно.
Среди игроков группы атаки это самые высокие показатели у обеих сборных. Учитывая, что противостояние завершилось со счетом 0:0, представители обороны заработали больше пунктов.
Так, защитник Дании Янник Вестергор получил 7,5/7,7 очков, а его коллега из состава "орлов" Никола Миленкович – 7,4/7,3 балла.
Популярное сейчас
- Чистая игра. Расположение сборных в таблице определил рейтинг желтых карточек. Итоги в группе С
- Австрия выходит в плей-офф с первого места, Франция – со второго. Итоговая таблица группы D
- Евро-2024. Нидерланды – Австрия 2:3. Банда Рангника финиширует первой
- Можно и при поражении, можно и при ничьей. Что нужно сборной Украины, чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО