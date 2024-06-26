Кристиан Эриксен – лучший игрок: оценки за матч Дания – Сербия

Официальный партнер Vivo снова выбрал экс-лидера "Тоттенхэма" лучшим исполнителем поединка. Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили опытному спортсмену 7,2 и 6,5 баллов соответственно.

Среди игроков группы атаки это самые высокие показатели у обеих сборных. Учитывая, что противостояние завершилось со счетом 0:0, представители обороны заработали больше пунктов.

Так, защитник Дании Янник Вестергор получил 7,5/7,7 очков, а его коллега из состава "орлов" Никола Миленкович – 7,4/7,3 балла.