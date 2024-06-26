ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые после ЧЕ-1992 на групповом этапе все команды набирали очки
Несмотря на широкий состав участников, откровенных аутсайдеров на турнире не было
Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как поляки свели к ничьей поединок против Франции, на нынешнем Евро не осталось команд, которые не набрали хотя бы одно очко. Такого не случалось более 30 лет, с ЧЕ-1992. Но то был последний турнир, в котором еще участвовали 8 команд (две группы по четыре в каждой). А вот после увеличения числа участников Евро сначала до 16, а позже и до 24 сборных, неизменно находился "гадкий утенок", который заканчивал очередной ЧЕ без набранных очков, потерпев три поражения на групповом этапе. И вот эта традиция прервалась.
Команды, которые проигрывали все три матча на Евро
|
Турнир
|
Сборная
|
Соперники
|
Мячи
|
1984
|
Югославия
|
Бельгия – 0:2, Дания – 0:5, Франция – 2:3
|
2-10
|
1988
|
Англия
|
Ирландия – 0:1, Голландия – 1:3, СССР – 1:3
|
2-7
|
1988
|
Дания
|
Испания – 2:3, ФРГ – 0:2, Италия – 0:2
|
2-7
|
1996
|
Турция
|
Хорватия – 0:1, Португалия – 0:1, Дания – 0:3
|
0-5
|
1996
|
Румыния
|
Франция – 0:1, Болгария – 0:1, Испания – 1:2
|
1-4
|
2000
|
Дания
|
Франция – 0:3, Голландия – 0:3, Чехия – 0:2
|
0-8
|
2004
|
Болгария
|
Швеция – 0:5, Дания – 0:2, Италия – 1:2
|
1-9
|
2008
|
Греция
|
Швеция – 0:2, россия – 0:1, Испания – 1:2
|
1-5
|
2012
|
Ирландия
|
Хорватия – 1:3, Испания – 0:4, Италия – 0:2
|
1-9
|
2012
|
Голландия
|
Дания – 0:1, Германия – 1:2, Португалия – 1:2
|
2-5
|
2016
|
Украина
|
Германия – 0:2, Сев. Ирландия – 0:2, Польша – 0:1
|
0-5
|
2020
|
Турция
|
Италия – 0:3, Уэльс – 0:2, Швейцария – 1:3
|
1-8
|
2020
|
С. Македония
|
Австрия – 1:3, Украина – 1:2, Голландия – 0:3
|
2-8
Наименьшее количество баллов на текущем Евро набрали Польша, Шотландия и Албания (1 пункт).
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