Впервые после ЧЕ-1992 на групповом этапе все команды набирали очки

После того, как поляки свели к ничьей поединок против Франции, на нынешнем Евро не осталось команд, которые не набрали хотя бы одно очко. Такого не случалось более 30 лет, с ЧЕ-1992. Но то был последний турнир, в котором еще участвовали 8 команд (две группы по четыре в каждой). А вот после увеличения числа участников Евро сначала до 16, а позже и до 24 сборных, неизменно находился "гадкий утенок", который заканчивал очередной ЧЕ без набранных очков, потерпев три поражения на групповом этапе. И вот эта традиция прервалась.

Команды, которые проигрывали все три матча на Евро

Турнир Сборная Соперники Мячи 1984 Югославия Бельгия – 0:2, Дания – 0:5, Франция – 2:3 2-10 1988 Англия Ирландия – 0:1, Голландия – 1:3, СССР – 1:3 2-7 1988 Дания Испания – 2:3, ФРГ – 0:2, Италия – 0:2 2-7 1996 Турция Хорватия – 0:1, Португалия – 0:1, Дания – 0:3 0-5 1996 Румыния Франция – 0:1, Болгария – 0:1, Испания – 1:2 1-4 2000 Дания Франция – 0:3, Голландия – 0:3, Чехия – 0:2 0-8 2004 Болгария Швеция – 0:5, Дания – 0:2, Италия – 1:2 1-9 2008 Греция Швеция – 0:2, россия – 0:1, Испания – 1:2 1-5 2012 Ирландия Хорватия – 1:3, Испания – 0:4, Италия – 0:2 1-9 2012 Голландия Дания – 0:1, Германия – 1:2, Португалия – 1:2 2-5 2016 Украина Германия – 0:2, Сев. Ирландия – 0:2, Польша – 0:1 0-5 2020 Турция Италия – 0:3, Уэльс – 0:2, Швейцария – 1:3 1-8 2020 С. Македония Австрия – 1:3, Украина – 1:2, Голландия – 0:3 2-8

Наименьшее количество баллов на текущем Евро набрали Польша, Шотландия и Албания (1 пункт).