ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дониелл Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионата Европы
На нынешнем Евро в свои ворота отличились немало игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в последнем своем матче группового этапа сборная Нидерландов уступили Австрии со счетом 2:3. Феерия забитых мячей началась еще на 6-й минуте встречи, когда в подкате Дониелл Мален случайно срезал круглого в собственные ворота.
По информации Opta Analyst, голландец забил самый быстрый автогол в истории чемпионата Европы, отличившись на 5-й минуте и 48 секунде матча. Кроме того, из 27 голов в собственные ворота, забитых на соревнованиях за все время, две трети (67%) приходятся на последние два турнира - 11 в 2020 году и 7 на Евро-2024.
Добавим, что по итогам группового этапа Нидерланды заняли третье место в группе D, имея в своем активе 4 очка. Подопечные Рональда Кумана попали в 1/8 финала Евро-2024, однако будущего соперника в плей-офф его команда узнает сегодня, когда будут сыграны все матчи на групповой стадии соревнований.
Популярное сейчас
- Украина – Бельгия, закрытие группового этапа ЕВРО и переход к 1/8. Расписание футбола на 24 – 30 июня
- Чистая игра. Расположение сборных в таблице определил рейтинг желтых карточек. Итоги в группе С
- Австрия выходит в плей-офф с первого места, Франция – со второго. Итоговая таблица группы D
- Бельгия - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО