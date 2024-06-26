Чехия – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Сегодня в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе" пройдет матч третьего тура группы F, в котором сыграют сборные Чехии и Турции. Сборную Турции устроит даже ничья, а вот Чехия должна только выигрывать. Смогут ли подопечные Гашека справиться с этой задачей?

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В активе Турции три зачетных пункта, а в Чехии - всего одно очко. В противостоянии с Грузией травмировался Патрик Шик, и это очень существенная потеря для Чехии. Подопечные Монтеллы в прошлом туре разгромно уступили Португалии и попытаются реабилитироваться за это поражение.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.

Евро-2024. Группа F. 3-й тур

26 июня. 22:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"

Трансляция: Megogo Football 2