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Чехия – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Чехия - Турция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе" пройдет матч третьего тура группы F, в котором сыграют сборные Чехии и Турции. Сборную Турции устроит даже ничья, а вот Чехия должна только выигрывать. Смогут ли подопечные Гашека справиться с этой задачей?
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В активе Турции три зачетных пункта, а в Чехии - всего одно очко. В противостоянии с Грузией травмировался Патрик Шик, и это очень существенная потеря для Чехии. Подопечные Монтеллы в прошлом туре разгромно уступили Португалии и попытаются реабилитироваться за это поражение.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.
Евро-2024. Группа F. 3-й тур
26 июня. 22:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"
Трансляция: Megogo Football 2
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