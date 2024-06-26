Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Не без проблем, далеко не с идеальной игрой, но благодаря характеру и желанию мы все же выгрызли три очка в матче со Словакией. Но уже что-то. Как ни крути - главное же результат. Теперь же перед украинскими игроками и тренерским штабом стоит еще более сложная задача. В соперниках уже будет сама Бельгия, с Де Брюйне и Лукаку.

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Евро-2024. Группа E, третий тур

26 июня 2024. Штутгарт, "MHP Арена"

Украина 19:00 Бельгия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Україна - Бельгія Смотреть трансляцию