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Забарный - о дуэли с Лукаку: С радостью приму этот вызов. Я уверен в себе и знаю, на что способен
Без мандража
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о предстоящем противостояния с нападающим национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку.
"Для меня это будет хороший опыт, и я с радостью приму этот вызов. Я буду хорошо готовиться и сделаю все возможное. Я уверен в себе и знаю, на что способен.
Лукаку большой и сильный. Он умеет удерживать мяч и правильно оставаться на позиции. Он создает свободное пространство, очень опасен в штрафной. Он очень опытен и обладает многими качествами, которые он может использовать, и всегда есть шансы забить", - цитирует Забарного пресс-служба УЕФА.
Начало матча - 26 июня, в 19:00 по Киеву.
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