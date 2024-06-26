Забарный - о дуэли с Лукаку: С радостью приму этот вызов. Я уверен в себе и знаю, на что способен

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о предстоящем противостояния с нападающим национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку.

"Для меня это будет хороший опыт, и я с радостью приму этот вызов. Я буду хорошо готовиться и сделаю все возможное. Я уверен в себе и знаю, на что способен.

Лукаку большой и сильный. Он умеет удерживать мяч и правильно оставаться на позиции. Он создает свободное пространство, очень опасен в штрафной. Он очень опытен и обладает многими качествами, которые он может использовать, и всегда есть шансы забить", - цитирует Забарного пресс-служба УЕФА.