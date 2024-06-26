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Роберт Левандовский стал третьим игроком, который забивал на четырех чемпионатах Европы
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Польши сделала большую неожиданность, сыграв вничью с Францией - 1:1. "Бело-красные" в конце встречи забили пенальти, который реализовал Роберт Левандовский.
Благодаря этому голу, капитан поляков стал третьим игроком, который забивал на четырех чемпионатах Европы. Польский форвард по этому показателю присоединился к Луке Модричу и Криштиану Роналду (5). Польша не смогла выиграть ни одного из пяти матчей, в которых Роберт Левандовский забивал на чемпионатах Европы УЕФА (4 ничьи и 1 поражение), что является наибольшим количеством игр, в которых игрок забивал, но не побеждал в истории соревнований. Всего 35-летний польский форвард отметился 6 голами в 13 матчах на Евро.
Добавим, что по итогам группового этапа Польша заняла последнее место в группе D, получив лишь одно очко на Евро-2024.
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