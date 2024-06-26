Впервые за 12 лет Франция не смогла выиграть свою группу на крупном международном турнире

Вчера в последнем матче группового этапа сборная Франции упустила победу над поляками (1:1). Учитывая этот результат и победу австрийцев над Нидерландами, подопечные Дидье Дешама заняли итоговое второе место в своем квартете.

Сборная Франции не смогла выиграть свою группу на крупном международном турнире (чемпионат мира/Евро) со времен чемпионата Европы 2012 года. Тогда "синие" с 4 очками заняли второе место в группе D, где играли со сборными Швеции, Англии и Украины. На том турнире французы вылетели в 1/4 финала, уступив будущим чемпионам испанцам со счетом 2:0.

Добавим, что подопечные Дидье Дешама в 1/8 финала Евро-2024 сыграют с командой, которая займет второе место в группе E (Румынией, Бельгией, Словакией или Украиной).