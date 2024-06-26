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Пластун: Бельгия не настолько великая команда, как Италия или Англия. Украинцы уже давно никого не боятся
Экс-защитник сборной не видит явного фаворита
Фото: pfcludogorets1945
Украинский защитник казахского "Ордабасы" Игорь Пластун оценил шансы национальной сборной Украины на победу в матче против Бельгии на Евро-2024.
- Игорь, следите в далеком и жарком Казахстане за жарой на полях Германии и кто по Вашему мнению фаворит в матчей Украина - Бельгия?
- Конечно слежу, а как иначе. Когда время есть, конечно же. Первые два тура в нашей группе и на Евро-2024 в целом показали, что делать какие-то прогнозы - вещь неблагодарная. Однако, если высказывать свое мнение, то в матче Украина - Бельгия распределение шансов на победу я бы назвал классическим: 50 на 50.
На бумаге фаворит Бельгия, но у команды Сергея Реброва точно будут шансы и если они их реализуют, то имеют все предпосылки победить. Украина уже неоднократно показывала, что умеет достойно играть против действительно великих сборных, таких, как Италия или Англия, а Бельгия, при всем уважении, не настолько большая команда. Украинцы уже давно никого не боятся, а стараются играть в свой футбол.
Напомним, с 2018 по 2021 годы Пластун выступал в бельгийском "Генте".
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