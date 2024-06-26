Коди Гакпо забил 5 из последних 8 голов Нидерландов на групповом этапе крупных международных турниров

Вчера подопечные Рональда Кумана дважды отыгрывались в поединке против Австрии, но этого им не хватило, чтобы получить хотя бы одно очко - 2:3. Второй раз на этом Евро за "оранжевых" отличился левый вингер Коди Гакпо.

Как сообщает Opta Analyst, 25-летний футболист забил 5 из последних 8 голов Нидерландов на групповом этапе на крупных турнирах (чемпионат мира/Евро). Кроме того, ни один другой игрок "оранжевых" не отмечался в этих матчах больше одного раза. В целом у Коди Гакпо хорошая статистика выступлений за сборную - 11 голов и 4 передачи в 27 матчах.

Добавим, что Нидерланды заняли третье место в группе D и обеспечили себе участие в плей-офф на Евро-2024.