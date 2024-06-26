Грузия - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Турнирных задач на групповом этапе для Португалии уже не осталось. Подопечные Мартинеса с шестью очками гарантировали себе выход с первого места в плей-офф. Соперником европейских "селесао" станет один из главных андердогов турнира – сборная Грузии. Даже несмотря на разницу в индивидуальном классе футболистов, матч скучным точно не будет. Нет никаких сомнений, что на поле кавказцы выложатся на все 100%.

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Евро-2024. Группа F, третий тур

26 июня 2024. Ґельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"

Грузия 22:00 Португалия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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