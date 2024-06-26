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Наставник сборной Румынии: Бельгия не сможет обыграть Украину
Лестный прогноз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску не верит в победу бельгийцев над национальной команды Украины.
"Я считаю, что Бельгия не сможет выиграть матч против Украины", - приводит слова Йорданеску журналист Эммануэль Роше.
Напомним, поединки третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией, а также Румынией и Словакией пройдут сегодня в одно время - в 19:00.
Romania manager Edward Iordănescu: "I believe Belgium will not be able to win their game vs. Ukraine tomorrow" #Euro2024 pic.twitter.com/z0x30tOlBQ— Emanuel Roşu (@Emishor) June 25, 2024
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