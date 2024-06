Наставник сборной Румынии: Бельгия не сможет обыграть Украину

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску не верит в победу бельгийцев над национальной команды Украины.

Напомним, поединки третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией, а также Румынией и Словакией пройдут сегодня в одно время - в 19:00.

Romania manager Edward Iordănescu: "I believe Belgium will not be able to win their game vs. Ukraine tomorrow" #Euro2024 pic.twitter.com/z0x30tOlBQ