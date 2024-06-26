Словения сыграла вничью 83% своих матчей на Евро, что является самым высоким показателем среди всех команд в истории соревнований

Сборная Словении вчера сыграла в нулевую ничью с Англией, что позволило ей занять третье место в турнирной таблице. Благодаря дополнительным показателям подопечные Матяжа Кека впервые сыграют на стадии плей-офф чемпионата Европы.

По информации Opta Analyst, Словения сыграла вничью 83% своих матчей (5 из 6) на Евро, что является самым высоким показателем среди всех команд в истории соревнований. Кроме того, и подопечные Матяжа Кека, и Дания сыграли вничью все три своих матча в группе С на Евро-2024; лишь однажды ранее команда сыграла вничью все три своих поединка в группе на одном чемпионате Европы - Португалия сделала это в 2016 году.

Добавим, что Словения узнает о своем сопернике в 1/8 финала уже сегодня, когда будут сыграны последние матчи в группах E и F.