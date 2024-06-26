"Они доставили хлопот Англии, Италии и Германии". Тедеско назвал самых опасных игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско выделил сильные стороны национальной команды Украины перед очным поединком.

"Контратаки — естественная сила Украины из-за их высокого темпа в атаке с такими игроками, как Судаков, Мудрик и Довбик. Им нравится владеть мячом и контролировать его. Они много владеют мячом и хорошо играют в позиционной игре.

Они доставили всем много хлопот, даже таким командам, как Англия, Италия и Германия. Они могут конкурировать на высоком уровне с любым соперником", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.