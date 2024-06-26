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"Они доставили хлопот Англии, Италии и Германии". Тедеско назвал самых опасных игроков сборной Украины
Анализ игры "жёлто-синих" от тренера будущего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско выделил сильные стороны национальной команды Украины перед очным поединком.
"Контратаки — естественная сила Украины из-за их высокого темпа в атаке с такими игроками, как Судаков, Мудрик и Довбик. Им нравится владеть мячом и контролировать его. Они много владеют мячом и хорошо играют в позиционной игре.
Они доставили всем много хлопот, даже таким командам, как Англия, Италия и Германия. Они могут конкурировать на высоком уровне с любым соперником", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
Стартовый свисток арбитра в матче группового этапа Евро-2024 между сборными Украиной и Бельгии прозвучит сегодня, в 19:00.
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