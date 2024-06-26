Англия сыграла седьмую нулевую ничью на чемпионатах Европы. По этому показателю три льва уступают лишь итальянцам

Вчера сборная Англии сыграла в нулевую ничью против Словении, что позволило "трем львам" занять первое место в группе с 5 очками в активе. Учитывая то, в каком стиле играла команда Гарета Саутгейта, его подопечные установили интересные достижения в этом поединке.

По информации Opta Analyst, для англичан это была седьмая нулевая ничья (с 41-го матча) на чемпионатах Европы. По этому показателю "три льва" уступают лишь итальянцам, которые имеют 8 игр из 48, в которых они сыграли со счетом 0:0 на Евро. Кроме того, владение мячом в 74% стало самым высоким показателем для сборной Англии в матче крупного турнира, в котором они не смогли забить (с 1966 года на чемпионатах мира и 1980 года на Евро). Также на 30-й минуте первый удар по воротам соперника в этом матче нанес Гарри Кейн, что было самым длинным ожиданием удара в матче на чемпионате Европы со времен их встречи с Германией на Евро-2000 (35-я минута).

Добавим, что Англия в 1/8 финала нынешнего турнира сыграет с командой, которая займет третье место в группе D/E/F.