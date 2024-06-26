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У Украины в старте выйдут те же игроки, что со словаками, зато у бельгийцев выйдет Троссар - Het Laatste Nieuws
Бельгийское издание опубликовало ориентировочный состав на матч Украина - Бельгия
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня состоится решающий матч на групповом этапе для нашей сборной, где она встретится с подопечными Доменико Тедеско. Бельгийское издание Het Laatste Nieuws опубликовал составы команд, которые по их мнению выйдут со стартовых минут в этом матче.
Ориентировочный состав Украины: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Шапаренко, Бражко - Ярмоленко, Судаков, Мудрик - Довбик
Ориентировочный состав Бельгии: Кастельс - Кастань, Фас, Вертонген, Теате - Онана, Тилеманс, Де Брюйне - Троссар, Лукаку, Докю
Напомним, что матч между Украиной и Бельгией состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени на стадионе "МХП-Арена" в Штутгарте.
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