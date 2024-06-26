Кирилл Ковальчук: Мне кажется, что Словакия и Румыния сыграют вничью. А Украина рискует не выйти из группы

За плечами бывшего полузащитника симферопольской "Таврии", одесского "Черноморца" и харьковского "Металлиста" Кирилла Ковальчука богатый опыт в футболе. Был в его карьере и период выступлений за сборную Украины, куда его пригласил Михаил Фоменко.

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Завершив профессиональную карьеру игрока пять лет назад, ныне 38-летний Ковальчук с футболом не порывает. Работая спортивным директором в одной из одесских команд он внимательно следит за перипетиями континентального первенства в Германии.

– Какие впечатления производят на вас события на чемпионате Европы?

- Пока я бы это назвал разогревом, который уже выходит на финишную прямую. Самое интересное, безусловно, ждет нас впереди. Если говорить в целом, то есть и приятные сюрпризы, сенсации, есть и разочарования. И все же турнир проходит интересно. Вот только разочаровала сборная Хорватии. Это достаточно неожиданно.

– А Италия?

- Об этой сборной, которая на предыдущем континентальном первенстве в 2021-м стала чемпионом, говорили: на нынешнем турнире ей будет тяжело. Но как бы то ни было, а итальянцы набрали количество очков, которое позволило им выйти из группы.

- А что скажете о ситуации в группе Е, где все четверо участников – Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют одинаковое количество очков – по три? Согласитесь, ситуация уникальная.

– Да, действительно уникальная. Такое на футбольных форумах такого уровня не часто увидишь. Это только наша сборная могла так умудриться, чтобы даже подвергнуть себя риску не выйти из группы. А в этом высока вероятность, так как мне кажется, что Словакия и Румыния в заключительном туре сыграют осторожно и завершат матч вничью. Ведь этот результат устроит обе команды. Украинской же сборной в любом случае с бельгийцами нужно играть только на победу. Если рассчитывать на ничью, то результат может быть не лучшим. Поэтому я уверен, что наши ребята выйдут на поле только с мыслью о победном исходе. Сборная Бельгии – соперник достаточно тяжелый. Судя по двум матчам, эта команда постепенно набирает обороты. На первую игру со Словакией бельгийцы вышли с недооценкой соперника и расхлябанностью, за что и поплатились. А вот во второй, с Румынией, они были максимально сконцентрированы и выглядели очень достойно. Я считаю, что румыны по игре на голову сильнее словаков. Они приятно удивляют. По-моему, сборная Румынии одной ногой уже в плей-офф.

- Как думаете, благодаря каким составляющим команда Сергея Реброва может одолеть бельгийцев?

- Самое главное – это командная игра. Мы все хорошо знаем наших футболистов и на протяжении прошлого сезона наблюдали, каких вершин они достигали. Кто-то лучше, кто-то хуже – но есть чем похвастаться и чем гордиться. А вот по поводу игры сборной, то есть немало вопросов к нашим лидерам, которые должны демонстрировать убедительную игру и вести партнеров за собой. Я считаю, чем их больше, тем лучше. Но пока в вопросе лидеров тяжело. Нужен характер. Взять хотя бы тех же румынов, о которых прочитал в одной статье, что почти все игроки этой сборной в своих клубах боролись за выживание. И тем более парадоксально, что на чемпионате Европы они демонстрируют такую ​​уверенную игру. На каждом участке поля футболисты Румынии ведут борьбу, выигрывают единоборства, а из этих единоборств создается немалое давление и складываются атаки. Видно, что у румын есть класс, они умеют играть в футбол и делают это неплохо. В матче с Бельгией была равная игра. В нем румыны могли забить, сравнять счет. Но если в ворота бельгийцев в поединке с Румынией ничего не залетело, то в украинские все залетело. Лунин делал передачу на фланг защитнику, пытаясь сохранить мяч, перехват – и румын Станчу бьет, попадая в "девятку". Он же несколько раз бил и в игре с Бельгией – и ничего. Так что считаю, что первая игра нашей сборной на Евро-2024 – это невезение.

- А что скажете о следующей?

- Рад, что со Словакией все было иначе. Наша сборная победила заслуженно, ведь была сильнее. Украина была лучше, мобильнее. Понятно, что все мы ждали более легкой победы, однако в игре со словаками она оказалась очень тяжелой. Правда, первые 20 минут матча наши футболисты провалили. Как будто находились в каком-то шоке. Но потом разбегались, почувствовали игру и склонили ее в свою пользу. Надеюсь, что в решающую часть чемпионата Европы мы плавно входим и в следующем поединке с Бельгией как минимум не проиграем – а это уже будет считаться хорошим результатом. Разумеется, распределение мест в итоговой таблице группы не зависит только от нас. Хочется, конечно, верить в победу или как минимум не проиграть. Ведь если проиграем бельгийцам, тогда точно досрочно покинем турнир.

– Как считаете, какую тактику на матч с Бельгией выберет тренерский штаб сборной Украины?

– Трудно сказать. Скорее всего будет отталкиваться от последнего матча, когда игроки неплохо вошли в игру после появления на замену. Взять, например, Яремчука. Даже судя по его послематчевому комментарию видно, что парень выкладывается и стремится себя проявить. Он заслужил место в основе, и вполне возможно, что его мы увидим в матче с Бельгией с первых минут. Пожалуй, больше замен в составе не будет, хотя не знаю, какова ситуация с крайними защитниками. Даст ли еще Сергей Ребров шанс Конопле? Сказать сложно. Что касается вратарского звена, то думаю, что место в "рамке" займет Трубин. Хотя и он, и Лунин – очень сильные голкиперы. Любой из них может выйти на игру и проявить себя на "отлично". В случае с Луниным в матче с Румынией, считаю, было неудачное стечение обстоятельств – именно поэтому это произошло. Все знают, что он классный вратарь. Лунин выдал шикарный сезон в мадридском "Реале", вытянув команду в финал Лиги чемпионов, где она стала победительницей. Да и в чемпионате Испании он отыграл хорошо. Впрочем, в карьере любого вратаря случаются подобные недавнему стечения обстоятельств. Где-то не увидел удар из-под защитника, мяч попал в "девятку". Что ж, бывает… Все вратари пропускают.

- Есть надежда, что на матч с бельгийцами на левом фланге обороны может выйти Виталий Миколенко...

– Все будет зависеть от того, насколько он сейчас готов после восстановления, насколько он в игровом тонусе. Не думаю, что Ребров будет так рисковать. Почему так думаю? Объясню. Я присутствовал на товарищеском матче Польша – Украина и было видно, что Миколенко еще тогда находился не в оптимальной форме. Мы ведь знаем его сильные качества, среди которых единоборства. Да, Миколенко – игрок "характерный", он играет качественно и является одним из ведущих в своем клубе – "Эвертоне". Однако по его форме тренеру нашей сборной виднее. Считаю, что Миколенко будет кем заменить. Хотя в игре с бельгийцами крайний защитник – ключевая фигура. Ведь фланговые игроки сборной Бельгии сильны – все бегут, отличаются настойчивостью. Очень интересная команда. Мне даже больше понравилась игра бельгийцев со словаками, чем с румынами.

- Как вам кажется: в опорной зоне полузащиты больше шансов появиться у опытного Тараса Степаненко или у Владимира Бражко?

- Если брать поединок со Словакией, Бражко в нем неплохо сыграл. Он креативный, хорошо играет на атаку. Как для своего возраста, Владимир не боится брать на себя инициативу и начинать атакующие действия нашей команды. В целом вся троица – Шапаренко – Судаков – Бражко неплохо смотрится, выполняя хороший объем работы. Не знаю, как решит тренер, но Бражко как для первого своего матча на столь большом турнире картину не испортил. Я думаю, что он, как и вся наша команда, набирает обороты по ходу группового этапа. Хотя все мы хорошо знаем, что Степаненко и Сидорчук – опытные игроки, но все зависит от выбора тренерского штаба. Мое мнение: исполнители в опорной зоне останутся в прежнем виде. А вот опытные ребята могут выйти с целью усилить игру на замену.

- Известно, что вы недавно работали в штабе Романа Григорчука в одесском "Черноморце". Чем занимаетесь сейчас?

– "Черноморец" я покинул 1 марта прошлого года. Сейчас работаю в футбольном клубе "SeaSters". Это женская команда, которая развивается и имеет серьезную задачу – попасть в Лигу чемпионов. "SeaSters" - это проект, в котором много интересных идей, которые будет развивать компания "Allrise Capital" (она является владельцем стадиона "Черноморец"). Поэтому пробуем их воплощать в жизнь. Надеюсь, в ближайшем будущем будет немало интересного.