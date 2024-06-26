  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Кирилл Ковальчук: Мне кажется, что Словакия и Румыния сыграют вничью. А Украина рискует не выйти из группы
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирилл Ковальчук: Мне кажется, что Словакия и Румыния сыграют вничью. А Украина рискует не выйти из группы

ЕВРО-2024

Хотя считает, что Румыния - сильнее на голову словаков

Кирилл Ковальчук: Мне кажется, что Словакия и Румыния сыграют вничью. А Украина рискует не выйти из группы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

За плечами бывшего полузащитника симферопольской "Таврии", одесского "Черноморца" и харьковского "Металлиста" Кирилла Ковальчука богатый опыт в футболе. Был в его карьере и период выступлений за сборную Украины, куда его пригласил Михаил Фоменко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Завершив профессиональную карьеру игрока пять лет назад, ныне 38-летний Ковальчук с футболом не порывает. Работая спортивным директором в одной из одесских команд он внимательно следит за перипетиями континентального первенства в Германии.

– Какие впечатления производят на вас события на чемпионате Европы?

- Пока я бы это назвал разогревом, который уже выходит на финишную прямую. Самое интересное, безусловно, ждет нас впереди. Если говорить в целом, то есть и приятные сюрпризы, сенсации, есть и разочарования. И все же турнир проходит интересно. Вот только разочаровала сборная Хорватии. Это достаточно неожиданно.

– А Италия?

- Об этой сборной, которая на предыдущем континентальном первенстве в 2021-м стала чемпионом, говорили: на нынешнем турнире ей будет тяжело. Но как бы то ни было, а итальянцы набрали количество очков, которое позволило им выйти из группы.

- А что скажете о ситуации в группе Е, где все четверо участников – Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют одинаковое количество очков – по три? Согласитесь, ситуация уникальная.

– Да, действительно уникальная. Такое на футбольных форумах такого уровня не часто увидишь. Это только наша сборная могла так умудриться, чтобы даже подвергнуть себя риску не выйти из группы. А в этом высока вероятность, так как мне кажется, что Словакия и Румыния в заключительном туре сыграют осторожно и завершат матч вничью. Ведь этот результат устроит обе команды. Украинской же сборной в любом случае с бельгийцами нужно играть только на победу. Если рассчитывать на ничью, то результат может быть не лучшим. Поэтому я уверен, что наши ребята выйдут на поле только с мыслью о победном исходе. Сборная Бельгии – соперник достаточно тяжелый. Судя по двум матчам, эта команда постепенно набирает обороты. На первую игру со Словакией бельгийцы вышли с недооценкой соперника и расхлябанностью, за что и поплатились. А вот во второй, с Румынией, они были максимально сконцентрированы и выглядели очень достойно. Я считаю, что румыны по игре на голову сильнее словаков. Они приятно удивляют. По-моему, сборная Румынии одной ногой уже в плей-офф.

- Как думаете, благодаря каким составляющим команда Сергея Реброва может одолеть бельгийцев?

- Самое главное – это командная игра. Мы все хорошо знаем наших футболистов и на протяжении прошлого сезона наблюдали, каких вершин они достигали. Кто-то лучше, кто-то хуже – но есть чем похвастаться и чем гордиться. А вот по поводу игры сборной, то есть немало вопросов к нашим лидерам, которые должны демонстрировать убедительную игру и вести партнеров за собой. Я считаю, чем их больше, тем лучше. Но пока в вопросе лидеров тяжело. Нужен характер. Взять хотя бы тех же румынов, о которых прочитал в одной статье, что почти все игроки этой сборной в своих клубах боролись за выживание. И тем более парадоксально, что на чемпионате Европы они демонстрируют такую ​​уверенную игру. На каждом участке поля футболисты Румынии ведут борьбу, выигрывают единоборства, а из этих единоборств создается немалое давление и складываются атаки. Видно, что у румын есть класс, они умеют играть в футбол и делают это неплохо. В матче с Бельгией была равная игра. В нем румыны могли забить, сравнять счет. Но если в ворота бельгийцев в поединке с Румынией ничего не залетело, то в украинские все залетело. Лунин делал передачу на фланг защитнику, пытаясь сохранить мяч, перехват – и румын Станчу бьет, попадая в "девятку". Он же несколько раз бил и в игре с Бельгией – и ничего. Так что считаю, что первая игра нашей сборной на Евро-2024 – это невезение.

- А что скажете о следующей?

- Рад, что со Словакией все было иначе. Наша сборная победила заслуженно, ведь была сильнее. Украина была лучше, мобильнее. Понятно, что все мы ждали более легкой победы, однако в игре со словаками она оказалась очень тяжелой. Правда, первые 20 минут матча наши футболисты провалили. Как будто находились в каком-то шоке. Но потом разбегались, почувствовали игру и склонили ее в свою пользу. Надеюсь, что в решающую часть чемпионата Европы мы плавно входим и в следующем поединке с Бельгией как минимум не проиграем – а это уже будет считаться хорошим результатом. Разумеется, распределение мест в итоговой таблице группы не зависит только от нас. Хочется, конечно, верить в победу или как минимум не проиграть. Ведь если проиграем бельгийцам, тогда точно досрочно покинем турнир.

– Как считаете, какую тактику на матч с Бельгией выберет тренерский штаб сборной Украины?

– Трудно сказать. Скорее всего будет отталкиваться от последнего матча, когда игроки неплохо вошли в игру после появления на замену. Взять, например, Яремчука. Даже судя по его послематчевому комментарию видно, что парень выкладывается и стремится себя проявить. Он заслужил место в основе, и вполне возможно, что его мы увидим в матче с Бельгией с первых минут. Пожалуй, больше замен в составе не будет, хотя не знаю, какова ситуация с крайними защитниками. Даст ли еще Сергей Ребров шанс Конопле? Сказать сложно. Что касается вратарского звена, то думаю, что место в "рамке" займет Трубин. Хотя и он, и Лунин – очень сильные голкиперы. Любой из них может выйти на игру и проявить себя на "отлично". В случае с Луниным в матче с Румынией, считаю, было неудачное стечение обстоятельств – именно поэтому это произошло. Все знают, что он классный вратарь. Лунин выдал шикарный сезон в мадридском "Реале", вытянув команду в финал Лиги чемпионов, где она стала победительницей. Да и в чемпионате Испании он отыграл хорошо. Впрочем, в карьере любого вратаря случаются подобные недавнему стечения обстоятельств. Где-то не увидел удар из-под защитника, мяч попал в "девятку". Что ж, бывает… Все вратари пропускают.

- Есть надежда, что на матч с бельгийцами на левом фланге обороны может выйти Виталий Миколенко...

– Все будет зависеть от того, насколько он сейчас готов после восстановления, насколько он в игровом тонусе. Не думаю, что Ребров будет так рисковать. Почему так думаю? Объясню. Я присутствовал на товарищеском матче Польша – Украина и было видно, что Миколенко еще тогда находился не в оптимальной форме. Мы ведь знаем его сильные качества, среди которых единоборства. Да, Миколенко – игрок "характерный", он играет качественно и является одним из ведущих в своем клубе – "Эвертоне". Однако по его форме тренеру нашей сборной виднее. Считаю, что Миколенко будет кем заменить. Хотя в игре с бельгийцами крайний защитник – ключевая фигура. Ведь фланговые игроки сборной Бельгии сильны – все бегут, отличаются настойчивостью. Очень интересная команда. Мне даже больше понравилась игра бельгийцев со словаками, чем с румынами.

- Как вам кажется: в опорной зоне полузащиты больше шансов появиться у опытного Тараса Степаненко или у Владимира Бражко?

- Если брать поединок со Словакией, Бражко в нем неплохо сыграл. Он креативный, хорошо играет на атаку. Как для своего возраста, Владимир не боится брать на себя инициативу и начинать атакующие действия нашей команды. В целом вся троица – Шапаренко – Судаков – Бражко неплохо смотрится, выполняя хороший объем работы. Не знаю, как решит тренер, но Бражко как для первого своего матча на столь большом турнире картину не испортил. Я думаю, что он, как и вся наша команда, набирает обороты по ходу группового этапа. Хотя все мы хорошо знаем, что Степаненко и Сидорчук – опытные игроки, но все зависит от выбора тренерского штаба. Мое мнение: исполнители в опорной зоне останутся в прежнем виде. А вот опытные ребята могут выйти с целью усилить игру на замену.

- Известно, что вы недавно работали в штабе Романа Григорчука в одесском "Черноморце". Чем занимаетесь сейчас?

– "Черноморец" я покинул 1 марта прошлого года. Сейчас работаю в футбольном клубе "SeaSters". Это женская команда, которая развивается и имеет серьезную задачу – попасть в Лигу чемпионов. "SeaSters" - это проект, в котором много интересных идей, которые будет развивать компания "Allrise Capital" (она является владельцем стадиона "Черноморец"). Поэтому пробуем их воплощать в жизнь. Надеюсь, в ближайшем будущем будет немало интересного.

По теме
yellow-arrow
Словакия – Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
yellow-arrow
Стойкович о результате матча с Данией: Игра была равной, мы искали моменты и голевые моменты, но, к сожалению, нам это не удалось
yellow-arrow
Каспер Хьюлманд: Есть несколько вещей в атаке, которые мы должны подкорректировать, чтобы добиться успеха
Украина Бельгия эксклюзив UA-Футбол Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.