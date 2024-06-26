Михал Пробеж о ничьей с Францией: Я рад, что у нас было несколько хороших моментов у ворот соперника

Вчера сборная Польши в последнем для себя матче на Евро-2024 решила "хлопнуть дверью" и отобрала очки у одного из фаворитов турнира - Франции. Главный тренер "бело-красных" Михал Пробеж после поединка отметил, что его подопечные воплотили тренерский замысел на матч с "синими".

"Я рад, что у нас было несколько хороших моментов у ворот соперника. После того как мы сделали счет 1:1, у нас было несколько ситуаций и результат мог быть еще лучше. Но это хороший прогноз для игроков, чтобы они еще больше верили в себя. Сегодня мы показали характер, показали, что можем играть. Мы хотели играть так все время, но не всегда получается. Мы знали группу, в которую попали, видно, что она очень сильная. Тем более хорошо, что мы играли в футбол. Могу поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали. Приятно, что нам удалось вырвать очко, и для нас это прогноз на будущее, что можно играть с кем угодно", - цитирует Михала Пробежа Meczyki.pl

Напомним, что сборная Польши заняла последнее место в группе D, добыв лишь одну ничью на Евро-2024.