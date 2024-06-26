Желтая карточка техническому директору. Известно, почему Дания опередила Словению в группе

После третьего тура группового раунда Евро-2024 команды группы C Дания и Словения имели одинаковое количество очков, разницу мячей, забитых голов, желтых карточек футболистам и были равны в личных встречах. Однако Дания все же опередила словенцев.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

После матча появились две версии объяснения того, почему именно Дания заняла второе место: показатели команд в квалификации к Евро-2024, где Дания опередила Словению по личным встречам в одной группе, или же желтая карточка техническому директору Словении Миливое Новаковичу, полученная в игре с Данией.

Уже на следующий день УЕФА официально сообщил, что Дания опередила Словению именно благодаря желтой карточке представителю делегации Словении.

Дания в 1/8 сыграет с Германией, а Словения еще ждет своего соперника.