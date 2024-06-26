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Каспер Хьюлманд: Есть несколько вещей в атаке, которые мы должны подкорректировать, чтобы добиться успеха
Дания будет иметь серьезного соперника в плей-офф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Дании сыграла в нулевую ничью с Сербией. "Красно-белые" заняли второе место благодаря тому, что смогли опередить Словению из-за желтой карточки, показанной ассистенту тренера сборной Словении Миливое Новаковичу. Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд после матча с сербами отметил, что его подопечным поединок выдался очень тяжелым.
"Последние семь, восемь минут (против Сербии) мы просто оборонялись, поэтому я считаю, что наша оборона была очень хорошей. В конце игры нам пришлось бороться до конца. Но я думаю, что мы проявили характер, и я доволен многими моментами в игре, которыми я доволен. Есть несколько вещей в атаке, которые мы должны подкорректировать, чтобы добиться успеха, но я знаю, что мы можем это сделать. Я очень люблю футбол здесь, в Германии, и играть против Германии с командой Дании - это лучший момент, не могу дождаться. Это отличная команда. Но мы тоже отличная команда. И когда мы играем с великими странами, мы всегда выходим на новый уровень", - цитирует Каспера Хьюлманда bein Sports.
Добавим, что матч 1/8 финала между Данией и Германией состоится 29 июня в 22:00 в Дортмунде.
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