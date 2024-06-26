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Ярмоленко: Дисциплина бьет класс. У нас есть все шансы на победу
Есть заряженность на игру
Getty Images / Global Images Ukraine
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