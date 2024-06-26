Ярмоленко: Дисциплина бьет класс. У нас есть все шансы на победу

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о подготовке к матчу группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

"Я считаю, что дисциплина бьет класс. У нас есть все шансы на победу. Не вижу смысла говорить о настрое или других моментах, ведь все понимают важность этого матча для нас. Нам нужно сыграть дисциплинированно в защите. Мы знаем, насколько сильна их атака, мы их разбирали.

Тренерский штаб указывает нам за счет чего и как противостоять этой команде. Поэтому будем готовиться и увидим, какой будет результат", - сказал Ярмоленко в интервью для ВЗБІРНА.

Поединок начнется сегодня, в 19:00 по киевскому времени.