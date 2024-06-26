Стойкович о результате матча с Данией: Игра была равной, мы искали моменты и голевые моменты, но, к сожалению, нам это не удалось

Сербия вчера сыграла вничью с датчанами (0:0), где в итоге заняли последнее место в турнирной таблице группы C. Главный тренер орлов Драган Стойкович на после поединка отметил, что если бы сборная вышла в плей-офф, игра его команды вряд ли улучшилась бы.

"Даже если бы мы выиграли сегодня, мы, вероятно, вели бы себя так же. Это конец истории. Мы разочарованы тем, что не смогли сделать тот шаг, которого нам не хватало. Игра была равной, мы искали моменты и голевые моменты, но, к сожалению, нам это не удалось. Я горжусь своими ребятами. Сербия показала себя положительно в очень равной группе. Сербские болельщики должны гордиться этой командой. Мы боролись до последней секунды, и я благодарен болельщикам за то, что они блестяще поддерживали нас во всех трех играх", - цитирует Драгана Стойковича Mirror.

Добавим, что в плей-офф из группы С вышли сборные Англии, Дании и Словении.