Миколенко: Очень хотел выступить на Евро, это была моя мечта. Травма немного выбила меня из колеи

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей реакции на травмы перед началом чемпионата Европы.

"С моими травмами было, наверное, сложнее всего справиться психологически, потому что я очень долго готовился к этому турниру. Мы начали отборочный цикл в марте прошлого года, и я играл в каждом матче.



Я очень хотел выступить на Евро, это была моя мечта. После первой травмы я восстановился, а вторая травма перед финальной стадией немного выбила меня из колеи", - приводит слова Миколенко официальный сайт УЕФА.