ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Очень хотел выступить на Евро, это была моя мечта. Травма немного выбила меня из колеи
Сбудется ли мечта латераля "Эвертона"?
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей реакции на травмы перед началом чемпионата Европы.
"С моими травмами было, наверное, сложнее всего справиться психологически, потому что я очень долго готовился к этому турниру. Мы начали отборочный цикл в марте прошлого года, и я играл в каждом матче.
Я очень хотел выступить на Евро, это была моя мечта. После первой травмы я восстановился, а вторая травма перед финальной стадией немного выбила меня из колеи", - приводит слова Миколенко официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Миколенко выбыл из строя перед Евро из-за травмы в товарищеском матче против сборной Молдовы (4:0).
Популярное сейчас
- Поменьше пропускать, поменьше карточек. Задания сборной Украины в борьбе за выход с третьего места
- Больше не абсолютный чемпион мира. Александр Усик освободил титул IBF в супертяжелом весе
- Безумная развязка в группе D, скучная Англия, Фесюн в Шахтере. Главные новости за 25 июня
- Можно и при поражении, можно и при ничьей. Что нужно сборной Украины, чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Комментарии 1